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Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap kebenaran mengenai kecenderungan kiper veteran Jerman, Manuel Neuer, untuk pensiun dini setelah cedera terakhirnya.

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Penjaga gawang Bayern Munich tersebut mengalami robekan parsial pada tendon kaki kanannya selama laga timnya melawan Mainz, di Liga Jerman, tepat setelah ia kembali dari cedera.

Neuer tidak mampu menuntaskan babak pertama, dan Jonas Urbig terpaksa masuk menggantikannya, setelah itu dipastikan bahwa sang penjaga gawang akan absen dari kompetisi selama kurang lebih dua bulan.

Kondisi fisiknya menimbulkan kekhawatiran, hingga media Jerman mengangkat kemungkinan pensiun dini beberapa bulan sebelum berakhirnya kontraknya (Juni 2027).

Namun menurut jaringan "Sky Sport", kecil kemungkinan Neuer mengambil opsi tersebut.

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Jaringan itu menegaskan bahwa penjaga gawang Bayern Munich tersebut berniat mengakhiri musim dan karier sepak bolanya sebagaimana telah direncanakan.

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Meski demikian, klubnya sudah mulai mencari seorang penjaga gawang utama (atau kedua, sesuai urutan yang dibutuhkan) dan mempertimbangkan Oliver Baumann, Bernd Leno, dan Loris Karius, selain kandidat-kandidat lainnya.

Neuer menegaskan tekadnya untuk melewati cobaan

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Manuel Neuer, penjaga gawang dan kapten Bayern Munich, menyampaikan pesan penuh semangat kepada para pendukung timnya, usai cedera yang dialaminya selama laga melawan Mainz, seraya menegaskan tekadnya untuk melewati cobaan dan kembali lagi, tanpa menyinggung masa depannya atau spekulasi terkait pensiunnya dari sepak bola di akhir musim ini.

Usai cedera, Neuer memastikan untuk menyampaikan pesan penuh semangat melalui akun pribadinya di "Instagram", yang berbunyi: "Cedera tidak pernah datang di waktu yang tepat, tetapi itu bagian dari permainan. Saya pernah mengalami situasi ini sebelumnya, dan saya akan melewatinya kali ini juga. Mulai saat ini, fokus saya akan sepenuhnya tertuju pada pemulihan. Dan sampai saat itu tiba, saya akan mendukung rekan-rekan saya di lapangan dengan segala yang saya miliki. Saya sungguh menghargai setiap kata-kata dukungan kalian."

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Neuer sebelumnya telah mencatatkan sejarah dalam laga melawan Mainz, setelah menjadi pemain tertua yang tampil dalam pertandingan Liga Jerman dengan kostum Bayern Munich, pada usia 40 tahun dan 225 hari.

Penjaga gawang veteran Jerman menorehkan sejarah

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Manuel Neuer, penjaga gawang Bayern Munich, menulis babak baru dalam karier Eropanya, setelah meraih sebuah rekor dalam laga melawan Atletico Madrid, dalam ajang matchday keempat dari fase liga Liga Champions Eropa.

Dengan tampil di susunan pemain utama, Neuer mencapai pertandingannya yang ke-164 dalam sejarah Liga Champions Eropa, menjadikannya memuncaki sendirian daftar pemain Jerman dengan penampilan terbanyak di turnamen itu, melampaui mantan rekan setimnya Thomas Müller, yang catatannya berhenti di 163 pertandingan.

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Pencapaian penjaga gawang Bayern itu tidak berhenti pada pemecahan rekor Jerman, melainkan ia naik ke peringkat ketiga dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah kompetisi tersebut, mengungguli Lionel Messi dan Thomas Müller, yang masing-masing memiliki 163 pertandingan.

Neuer kini menjadi pemain dengan penampilan terbanyak ketiga dalam sejarah Liga Champions Eropa, di belakang pemain Portugal Cristiano Ronaldo, pemegang rekor dengan catatan 183 pertandingan, dan pemain Spanyol Iker Casillas yang menempati peringkat kedua dengan 177 pertandingan.