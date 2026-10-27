Setelah kejutan Ballon d'Or, eks kapten Prancis kirim pesan untuk Mbappe

Hugo Lloris, mantan kapten timnas Prancis, memberikan dukungan kepada bintang Les Bleus dan Real Madrid, Kylian Mbappe, setelah ia kalah dalam perburuan Ballon d'Or.

Penghargaan bergengsi yang diberikan oleh majalah France Football itu jatuh kepada kapten timnas Inggris, penyerang klub Bayern Munich, Harry Kane, dalam acara yang digelar di London, Senin malam.

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Dalam pernyataannya kepada surat kabar Prancis "L'Equipe", kiper Los Angeles FC itu mengungkapkan keyakinannya atas kemampuan mantan rekan setimnya di timnas Prancis untuk memenangkan penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola suatu hari nanti.

Lloris berkata: "Kondisinya memang belum mendukung, tetapi ini akan membuatnya semakin kuat. Ia memiliki segala yang dibutuhkan untuk memenangkannya suatu hari nanti."

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Mbappe menempati posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or, sementara bintang Barcelona, Lamine Yamal, berada di posisi ketiga.

Mbappe meraih penghargaan top skor Liga Spanyol pada musim lalu dengan koleksi 25 gol, top skor Liga Champions Eropa dengan 15 gol, ditambah keberhasilannya meraih penghargaan top skor Piala Dunia 2026 dengan torehan 10 gol, yang menjadikannya top skor sepanjang masa di ajang Piala Dunia dengan 22 gol, namun ia tidak meraih satu pun gelar kolektif bersama Real Madrid.

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