Real Madrid telah memutuskan sikapnya terkait pergerakan mereka dalam beberapa hari terakhir di bursa transfer musim panas, setelah manajemen klub memutuskan untuk tidak melakukan perekrutan baru di lini tengah maupun pertahanan, meskipun gagal menuntaskan kesepakatan dengan pemain Spanyol, Rodri, yang kini berada di ambang kepindahan ke rival mereka, Barcelona, sebuah langkah yang mungkin memicu perdebatan di antara para suporter klub kerajaan tersebut sebelum musim baru dimulai.

Menurut radio "Cadena SER", Real Madrid tidak berniat merekrut gelandang baru untuk menggantikan Rodri, sementara surat kabar "The Athletic" mengisyaratkan bahwa klub juga membatalkan gagasan untuk mendatangkan bek tengah kelas atas, setelah sebelumnya langkah ini sempat mengemuka dengan kuat selama periode lalu.

Keputusan ini datang meskipun ada sejumlah keberatan dari para suporter Real Madrid mengenai kecukupan opsi yang tersedia di lini tengah dan pertahanan, terutama dengan kesiapan tim menjalani musim baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menerima dukungan jelas dari manajemen klub selama periode transfer saat ini.

Sebelumnya, Real Madrid telah bergerak dengan kuat untuk memperkuat skuad mereka, dan mendatangkan sejumlah pemain baru, di antaranya Diomande, Konate, dan Cucurella, sementara Bernardo Silva menarik perhatian selama periode persiapan, dan menampilkan performa yang membuat tim pelatih optimistis atas kemampuannya memainkan peran yang berpengaruh pada musim mendatang.

Meskipun ada sinyal positif yang dibawa oleh laga-laga uji coba, posisi lini tengah dan pertahanan tetap menjadi sumber kekhawatiran bagi sebagian suporter klub, yang menantikan penguatan tim dengan elemen-elemen baru, terutama setelah gagalnya upaya mendatangkan Rodri, yang menurut perkembangan terakhir semakin dekat untuk mengenakan seragam Barcelona.

Dengan demikian, tampaknya Real Madrid telah menutup pintu bagi opsi-opsi yang diajukan untuk menggantikan Rodri, yang teratas di antaranya adalah Martin Zubimendi dan Kees Smit, karena kedua kesepakatan tersebut tidak termasuk dalam rencana klub saat ini, dan tidak akan ada pemain baru di lini tengah selama hari-hari tersisa di bursa transfer, kecuali muncul perkembangan yang tidak terduga.

Situasinya tidak jauh berbeda di lini belakang, karena data mengindikasikan bahwa manajemen klub telah mengesampingkan gagasan merekrut bek tengah baru, mengingat Mourinho memiliki 5 pemain di posisi tersebut, di samping kemungkinan memanfaatkan Tchouameni bila diperlukan.