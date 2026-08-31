Striker asal Brasil, Gabriel Jesus, yang membela Arsenal, telah tiba di kota Barcelona setelah pesawatnya mendarat di Bandara "El Prat" pada dini hari Senin ini. Pemain Brasil itu akan menjalani tes medis dalam waktu dekat sebelum bergabungnya ke Barca diumumkan secara resmi.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Barcelona telah merampungkan kesepakatan terkait perekrutan pemain Brasil itu selama akhir pekan, dengan nilai 10 juta euro tetap untuk Arsenal, ditambah 4 juta euro sebagai variabel. Sementara itu, Gabriel Jesus akan menandatangani kontrak berdurasi dua musim dengan opsi perpanjangan hingga musim ketiga.

Gabriel Jesus bukanlah striker nomor 9 yang ingin direkrut Hansi Flick, tetapi transfer ini merupakan peluang bagus di bursa transfer yang tidak ingin disia-siakan Barcelona.

Sang pemain menolak memberikan pernyataan apa pun sebelum penandatanganan final kontraknya dengan Barcelona, dan hanya berkata saat tiba: "Saya sangat senang."

Gabriel Jesus diperkirakan akan menjalani tes medis pada Senin malam ini, kemudian menuju stadion untuk menyaksikan pertandingan Barcelona melawan Rayo Vallecano di Liga.

Pengumuman resmi transfer serta perkenalan pemain kepada media dijadwalkan berlangsung besok, Selasa.



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