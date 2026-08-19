Striker Prancis itu kembali sadar sepenuhnya, demikian disampaikan klubnya pada Selasa malam. "Ia sadar dan kooperatif serta sejauh ini tidak menunjukkan defisit neurologis yang jelas," lanjut pernyataan tersebut. Kondisi Trepy kini akan terus dipantau di unit perawatan intensif.

Pemain 20 tahun itu dibawa ke unit perawatan intensif rumah sakit di Sassari pada Minggu. Menurut laporan media, kecelakaan saat berenang terjadi di kolam renang sebuah vila di Costa Smeralda. Trepy disebut tidak bisa berenang dan karena itu mengalami kesulitan di bagian kolam yang lebih dalam.

Trepy bermain untuk Cagliari sejak level U18, dan terakhir tampil sebagai starter pada Jumat dalam laga piala melawan klub Serie B, SS Arezzo. Pada musim lalu, ia mencatatkan delapan penampilan di Serie A.