Sesaat sebelum penutupan bursa transfer, Bayern meminjamkan Ibrahimovic ke FC Augsburg.

Seperti yang dilaporkan Sky, rival sesama Bundesliga itu membayar biaya peminjaman sebesar 500.000 euro dan dapat merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut secara permanen pada musim panas mendatang berkat opsi pembelian senilai delapan juta euro. Bayern juga mengamankan klausul penjualan kembali.

Bagi Ibrahimovic, ini jelas bukan kali pertama ia dipinjamkan. Sebelumnya, ia juga sempat bermain untuk Frosinone Calcio, Lazio Roma, dan 1. FC Heidenheim. Meski begitu, transfer ke Augsburg ini mengejutkan karena dua alasan.

Mengapa Ibrahimovic "sangat terganggu" oleh Max Eberl?

Di satu sisi, Bayern baru beberapa pekan lalu memperpanjang kontrak pemain ofensif tersebut. Bahkan, raksasa rekor itu secara terbuka menegaskan bahwa Ibrahimovic sudah diproyeksikan secara pasti oleh pelatih kepala Vincent Kompany untuk mengisi sektor sayap sebagai pelapis Diaz.

"Arijon sudah datang ke FC Bayern pada usia 12 tahun dan menapaki jalannya selangkah demi selangkah melalui kampus kami serta masa-masa peminjaman yang terarah. Terutama pada tahun lalu yang sangat bagus di Heidenheim, dia secara pribadi belajar banyak untuk sekarang siap membela FC Bayern," kata direktur olahraga Christoph Freund. "Perkembangannya menjadi contoh nyata dari peluang yang kami tunjukkan kepada para talenta kami. Sekarang ini bukan lagi hanya soal belajar baginya, sekarang ini soal menyerang, di sini bersama FC Bayern."

Ibrahimovic juga menegaskan dalam konteks ini keinginannya untuk akhirnya benar-benar menembus tim utama di klub masa mudanya sendiri: "Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk bisa bermain di klub terbesar di dunia. Saya pasti ingin memanfaatkan kesempatan saya." Namun, dalam latihan dan laga uji coba, tampaknya ia tidak cukup mampu memanfaatkan kesempatan itu, sehingga rumor kepindahan kembali mencuat pada pekan lalu.

"Kalau ada sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa menarik bagi kedua pihak, maka untuk itu tentu kami akan tetap terbuka sekali lagi," jelas anggota dewan olahraga Max Eberl secara tiba-tiba dengan penuh makna pada pekan lalu. Menurut informasi dari Sport1, fakta bahwa Eberl membuka pintu transfer sedemikian lebar di depan publik disebut membuat Ibrahimovic "sangat terganggu". Menurut laporan tersebut, agennya, Roman Rummenigge, juga merasa "tertampar" oleh manuver yang tidak dibicarakan terlebih dahulu itu.

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Bukan Union, Werder, atau Italia: Mengapa FC Augsburg tiba-tiba bergerak

Di sisi lain, kepindahan ke Fuggerstadt belakangan juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan terjadi meski rumor transfer mulai bermunculan. FCA memang sudah dianggap tertarik secara longgar beberapa bulan lalu, tetapi belakangan lebih terlihat seolah tim-tim lain yang akan memenangi persaingan.

Dari Italia, Atalanta Bergamo disebut sebagai calon pembeli potensial, sementara di Bundesliga, Union Berlin dan Werder Bremen terutama dikabarkan sudah menjajaki kemungkinan untuk mewujudkan peminjaman.

Namun, kini Ibrahimovic justru menuju Augsburg. Di bawah pelatih Manuel Baum, ia bisa langsung memegang peran besar. Terutama jika Alexis Claude-Maurice masih jadi pindah sesaat sebelum penutupan bursa transfer. Jika tawaran yang cocok datang, kabarnya ia tidak akan dihalangi.

Ibrahimovic melakukan debut untuk tim profesional FCB pada awal 2023 dalam usia 17 tahun di bawah Julian Nagelsmann. Setelah itu, ia mencatatkan tiga penampilan lagi sebelum masa-masa peminjaman dimulai. Di bawah Kompany, ia menghabiskan dua pertandingan kompetitif musim ini masing-masing selama 90 menit di bangku cadangan. Musim lalu, ia mencatatkan dua gol dan lima assist dalam 34 pertandingan berseragam Heidenheim.



