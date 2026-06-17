Setelah kasus Negreira semakin memanas... Barcelona mengejutkan Pérez dengan langkah resmi

Barcelona memicu perseteruan dengan rivalnya, Real Madrid, melalui langkah tegas, beberapa jam setelah pernyataan klub "Los Blancos" mengenai eskalasi kasus Negreira dan tuntutan kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) agar menjatuhkan sanksi kepada Barça.

Real Madrid memperkuat posisinya dalam kasus “Negreira”, setelah pada hari Rabu ini mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), menuntut agar kasus disiplin terkait pembayaran yang diterima oleh José Negreira, mantan wakil ketua Komite Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol, dari klub Barcelona, dibuka kembali.

Beberapa jam kemudian, Barcelona mengeluarkan pernyataan resmi yang menuntut agar diambil tindakan terhadap Florentino Pérez, presiden Real Madrid, menyusul pernyataan yang ia sampaikan pada 12 dan 13 Mei lalu, bertepatan dengan kampanye pemilihannya.

Dalam pernyataan resminya, Barça mengatakan: “Klub Barcelona mendesak Asosiasi Liga Spanyol, Federasi Sepak Bola Spanyol, dan Komite Wasit Spanyol untuk mengambil tindakan terkait pernyataan yang dilontarkan oleh Florentino Pérez.”

Lanjutnya: “Presiden FC Barcelona, Rafael Yusti i Abell, hari ini mengirimkan surat resmi kepada Ketua La Liga, Javier Tebas; Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Lozano; dan Komite Wasit Teknis, Francisco Soto, terkait pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, dalam berbagai acara publik pada tanggal 12 dan 13 Mei."

Dan dilanjutkan: “Klub Barcelona berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan tersebut, selain tidak benar, merupakan serangan serius terhadap kehormatan dan reputasi kompetisi liga divisi utama, serta terhadap komunitas wasit secara keseluruhan, dan merusak reputasi serta kredibilitas sepak bola profesional di Spanyol.”

Barça melanjutkan: “Klub mendesak penyelenggara turnamen yang terlibat dan para wasit untuk membela reputasi lembaga mereka, seperti yang baru-baru ini dilakukan klub dengan mengajukan permohonan perdamaian, serta menuntut pihak-pihak terkait, dalam batas kewenangan masing-masing, untuk segera mengambil tindakan hukum terkoordinasi yang diperlukan terhadap Tuan Pérez, demi melindungi kehormatan, integritas, dan martabat lembaga yang mereka wakili serta kompetisi yang mereka selenggarakan.”

Perlu diingat bahwa Pérez telah memicu kemarahan Barcelona setelah pernyataan pedasnya mengenai kasus Negreira, yang ia gambarkan sebagai skandal terburuk dalam sejarah sepak bola. Ia menegaskan bahwa klubnya telah diperlakukan tidak adil di La Liga, dan bahwa wasit-wasit dari era Negreira masih memimpin pertandingan hingga saat ini.