Penyerang Atletico Madrid asal Kanada, Jonathan David, memperbesar penderitaan Real Madrid setelah mencetak gol kedua bagi timnya dalam derby Madrid, Minggu malam ini, pada pekan ketujuh Liga Spanyol, sehingga menempatkan tim ibu kota tersebut dalam situasi yang sangat sulit dan mendekatkan Atletico untuk memastikan kemenangan.

Gol Jonathan David tercipta setelah serangan cepat yang berakhir dengan umpan mendatar dari Giuliano Simeone di dalam kotak penalti, sehingga penyerang Kanada itu muncul di tempat yang tepat dan menceploskan bola dengan satu sentuhan ke gawang Real Madrid, mencetak gol kedua Atletico Madrid pada menit ke-59.









Atletico Madrid hanya membutuhkan waktu 6 menit setelah pengusiran bek Los Blancos, Dean Huijsen, dan pemberian tendangan penalti bagi Atleti, hingga Alejandro Grimaldo mampu mengeksekusi tendangan itu menjadi gol pertama, sebelum Jonathan David kembali dengan cepat menggandakan keunggulan dengan memanfaatkan kekacauan yang melanda barisan Real Madrid.

Setelah gol pertama, pelatih asal Portugal Jose Mourinho berusaha turun tangan dengan cepat untuk menyelamatkan timnya, Real Madrid, dengan melakukan dua pergantian, menarik keluar Vinicius Junior dan Arda Guler, serta memasukkan Antonio Rudiger dan Yann Diomande, demi mencari keseimbangan kembali bagi tim dan mengurangi ancaman serangan Atletico.

Namun, Real Madrid tidak sempat menarik napas, dan kebobolan gol kedua beberapa menit kemudian, sehingga Kylian Mbappe dan rekan-rekannya menghadapi tugas yang sangat berat untuk kembali ke dalam pertandingan, setelah Atletico Madrid memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan kondisi kekacauan untuk memukul dengan keras dalam derby ibu kota Spanyol.

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