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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Setelah kabar kepergiannya, apakah Benzema akan tampil dalam laga Al Hilal vs Al Khaleej?

K. Benzema
Al Hilal
Saudi Pro League
Prancis
Arab Saudi

Kiamat semakin dekat

Bintang asal Prancis Karim Benzema tampaknya tengah menjalani hari-hari terakhirnya di skuat Al-Hilal Arab Saudi, menyusul berbagai kabar yang mengaitkannya dengan kepergian dari barisan "Sang Raja Asia".

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Meski penyerang Prancis itu bergabung dengan Al-Hilal pada Januari lalu setelah memutuskan kontraknya dengan Al-Ittihad, kini ia menjadi kandidat kuat untuk hengkang dalam beberapa hari mendatang, setelah menemui jalan buntu dengan manajemen "Sang Raja".

Menurut sumber-sumber di internal klub Al-Hilal, Benzema kemungkinan besar sudah berada di luar tembok klub, setelah ia menolak perannya dibatasi hanya untuk keikutsertaan di kompetisi Asia, serta meminta seluruh haknya dipenuhi, hal yang saat ini tengah diupayakan oleh manajemen "Sang Raja".

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Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Pada saat yang sama, ketidakhadiran Benzema pada laga besok melawan Al-Khaleej di pekan keempat Liga Roshn Saudi Pro League dipastikan terjadi, setelah Al-Hilal mengumumkan cedera di bagian punggungnya, di mana ia mengalami nyeri hebat.

Berdasarkan hal tersebut, bintang Prancis itu untuk sementara akan berada di luar daftar skuat Al-Hilal pada laga melawan Al-Khaleej, dan kemungkinan besar akan berada di luar tembok klub dalam beberapa hari mendatang.

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