Belum selesai kegembiraan timnas senior Arab Saudi atas gelar Piala Teluk Arab setelah puasa 23 tahun, timnas junior justru mengalami kekalahan memalukan di turnamen yang sama.

Timnas Arab Saudi menjuarai Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" pada 6 Oktober lalu, usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan dua gol tanpa balas di laga final.

Sekitar 10 hari setelah penobatan tersebut, timnas Arab Saudi menjalani laga pertamanya di Piala Teluk Arab untuk kelompok junior yang digelar di Qatar hingga 4 November mendatang.

Pada laga pertama, timnas junior Arab Saudi berhadapan dengan timnas Mesir U-17 yang diundang untuk tampil di turnamen Teluk tersebut sebagai tamu, bersama timnas China.

Meski babak pertama berakhir tanpa gol, timnas Mesir membombardir gawang Arab Saudi dengan lima gol di babak kedua.

Mohamed Gamal membuka keunggulan pada menit ke-54 melalui titik putih, sebelum Ziad Saudi menambah gol kedua pada menit ke-80, lalu Ahmed Safwat pada menit ke-85, Khaled Mahmoud (90+6), dan terakhir Ahmed Bashir (90+8).

Hasil tersebut memicu kemarahan suporter Arab Saudi, yang menyatakan ketidakpuasan atas penampilan buruk para pemain timnas junior Arab Saudi selama pertandingan, serta menuntut adanya perbaikan arah secara cepat.

Perlu dicatat, timnas Arab Saudi berada di Grup B Piala Teluk Arab untuk kelompok U-17, bersama Irak, Kuwait, dan Yaman, ditambah Mesir.