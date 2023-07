Setelah Jual Declan Rice Ke Arsenal, West Ham Kini Bidik Kapten Manchester United Harry Maguire

West Ham tertarik untuk mengontrak Harry Maguire dari Manchester United setelah menjual Declan Rice ke Arsenal.

Rice laku £105 juta

West Ham incar Maguire

Lebih pilih transfer pinjaman

APA YANG TERJADI?

The Daily Telegraph mengklaim West Ham United menargetkan Harry Maguire setelah Declan Rice menuntaskan rekor kepindahannya ke Arsenal. Selagi Maguire disebut senang untuk bertahan di Manchester United dan berjuang memperebutkan tempatnya di Old Trafford, dia sekarang masuk target utama bos The Hammers David Moyes.

GAMBARAN BESAR

Klub London timur itu ingin mengontrak Maguire dengan status pinjaman, bukan permanen, tetapi mereka mungkin berani untuk menawar setelah kejatuhan rejeki nomplok dari penjualan Rice. Bek sentral itu harus membuat keputusan tentang masa depannya, sebagaimana manajer Inggris Gareth Southgate telah memperingatkan bahwa dia harus bermain secara reguler jika ingin masuk skuad Euro 2024 pada musim panas mendatang.

LEBIH JAUH...

Maguire memiliki kontrak hingga 2025 tetapi dia hanya bermain delapan kali sebagai starter di Liga Primer di bawah arahan Ten Hag musim lalu. Dia kalah bersaing dengan bek lain semisal Lisandro Martinez, Raphael Varane dan Victor Lindelof.

DALAM FOTO

BERIKUTNYA?

Maguire berharap masa depannya bisa segera dipastikan dalam waktu dekat.