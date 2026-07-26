Emiliano Martinez, kiper timnas Argentina, menghabiskan sepekan dari liburan musim panasnya untuk mencoba menerima kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol.

Martinez (33 tahun) sebelumnya sempat menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia akan pensiun dari sepak bola profesional jika berhasil memenangi Piala Dunia sekali lagi, karena ia menilai bahwa melampaui pencapaian tersebut akan menjadi hal yang mustahil.

Sebelum menghadapi timnas Spanyol, ia tidak begitu jelas soal masa depan Dibu, tetapi setelah kekalahan di final, tak ada lagi keraguan mengenai hal ini.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Martinez terikat kontrak dengan Aston Villa hingga 2029, namun namanya sempat santer dikaitkan dengan kepergian pada musim panas lalu, dan tampaknya hal itu akan terulang kembali tahun ini.

Sudah diketahui sejak beberapa waktu lalu bahwa Juventus tertarik untuk merekrutnya, tetapi Luciano Spalletti, pelatih Juventus, melangkah lebih jauh setelah kemenangan dalam laga persahabatan melawan Standard Liege.

Spalletti berkata, "Martinez adalah kiper yang luar biasa, dan ia ingin pergi musim panas ini. Kami tertarik untuk memboyongnya, karena kami mencari persaingan di posisi penjaga gawang, meskipun saat ini kami memiliki dua kiper, yaitu Di Gregorio dan Perin."

Kini yang menjadi pertanyaan adalah: apakah kiper Argentina itu akan memilih bertahan bersama Aston Villa, yang akan tampil di Liga Champions, atau lebih memilih tantangan baru bersama Juventus dan mencoba membantunya kembali ke podium juara, sekalipun itu melalui keikutsertaan di Liga Europa?