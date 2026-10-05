Klub Al-Wehdat Yordania mengumumkan secara resmi pada hari Senin bahwa mereka telah merekrut pelatih asal Mesir, Imad El-Nahhas, untuk menukangi tim pada periode mendatang, menyusul kepergian Waseem Al-Bzour.

Akun Al-Wehdat melalui Instagram menyatakan bahwa klub telah merampungkan proses penandatanganan kontrak dengan staf pelatih tim utama yang dipimpin oleh Imad El-Nahhas.

Imad El-Nahhas akan didampingi dalam menukangi Al-Wehdat oleh Mohamed Mohsen Abu Greisha dan Abdel Rahman Farouk, serta analis performa Ayman Mohamed.

Al-Wehdat menjelaskan bahwa tugas resmi pertama Imad El-Nahhas adalah memimpin klub dalam pertandingan melawan Al-Jazira, pada hari Jumat mendatang, di Stadion King Abdullah II di Al-Quwaismeh.

Al-Wehdat memulai perjalanan mereka di Liga Profesional Yordania dengan buruk, setelah hanya meraih dua poin dari tiga pekan.

Imad El-Nahhas sebelumnya telah menjalani lebih dari satu pengalaman kepelatihan di lapangan Arab, yang paling menonjol bersama Al-Zawraa Irak, Al-Tahaddi Libya, dan Al-Merrikh Sudan, selain pengalamannya di Mesir, terutama bersama Al-Ahly, Al-Mokawloon Al-Arab, dan Al-Masry.







