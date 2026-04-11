Setelah insiden wasit yang kontroversial... Al-Ahli Saudi menerima peringatan keras dari Walid Al-Faraj

Di tengah suasana yang dipenuhi kontroversi, jurnalis Walid Al-Faraj kembali mengangkat isu wasit menjelang pertandingan Al-Ahli Saudi melawan Al-Duhail Qatar, yang akan digelar Senin lusa, dalam rangkaian babak 16 besar Liga Champions Asia.

Beberapa hari terakhir diwarnai kontroversi akibat hasil imbang 1-1 antara Al-Ahli dan Al-Fayha pada putaran ke-29 Liga Roshen Profesional, setelah wasit memutuskan tidak memberikan dua tendangan penalti.

Jurnalis Waleed Al-Faraj memposting cuitan melalui akun resminya di platform "X", di mana ia menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi jajaran manajemen Al-Ahli adalah kemampuannya untuk melindungi para pemain dari suasana kontroversi wasit yang menyertai pertandingan terakhir tim melawan Al-Fayha, menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Al-Duhail pada Senin mendatang di Liga Champions Asia.

Al-Faraj menambahkan bahwa Al-Ahli, sebagai juara bertahan, tidak hanya berpartisipasi dalam babak gugur, tetapi juga memasuki babak tersebut dengan beban persaingan dan ambisi untuk mempertahankan identitas kontinentalnya. Ia menegaskan dukungannya kepada tim dan para pendukungnya yang ia gambarkan sebagai antusias dan penuh gairah, serta mendoakan kesuksesan dalam ajang Asia yang penting ini.

Krisis memuncak dalam pertandingan Al-Ahli melawan Al-Fayha, khususnya karena tidak disahkannya tendangan penalti kedua, yang ditolak wasit pada menit terakhir waktu tambahan, di mana permainan terhenti selama beberapa menit. Sebelum pertandingan dilanjutkan, terjadi pertengkaran antara wasit keempat, staf teknis, dan para pemain Al-Ahli.

Penyerang Inggris Ivan Tony dan pelatihnya asal Jerman, Matthias Jaissle, menegaskan bahwa "wasit keempat meminta mereka melupakan liga dan fokus pada Asia", hal yang dibantah oleh Komite Wasit Federasi Sepak Bola Saudi, sebelum muncul video yang membenarkan pernyataan duet Al-Ahli tersebut, yang mendorong pihak Al-Ahli untuk mengajukan keluhan demi melindungi hak-haknya.

Baca juga.. Kejutan besar.. Ivan Toney terancam skorsing selama satu tahun!

Baca juga.. Setelah krisis Al-Ahli.. Tuduhan manipulasi dan kecurangan menghantam Cristiano Ronaldo!