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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Setelah insiden kontroversial, Guler melontarkan tuduhan kepada pemain Sevilla secara langsung

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
A. Guler
Spanyol
Turki

Pemain Turki itu meledak dalam kemarahan setelah babak pertama berakhir

Laga Real Madrid versus Sevilla, yang berlangsung Minggu malam di LaLiga, diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit, dengan insiden antara pemain Turki Arda Guler dan Peque menjadi sorotan utama.

 Pada menit ke-24 pertandingan, pemain Sevilla, Peque Fernandez, menarik kaus Arda Guler dalam salah satu serangan. Pemain Turki itu merespons dengan gerakan yang mencakup sikutan ke arah lawan, sehingga pemain Sevilla tersebut terjatuh ke tanah.

Tidak ada tayangan yang jelas untuk mengungkap apakah Guler benar-benar menyikut wajah lawannya, sehingga wasit memutuskan untuk tidak mengusir pemain Turki itu.


Dalam gambar yang diambil kanal "Movistar" setelah peluit tanda berakhirnya babak pertama, Guler terlihat menuju ruang ganti sambil berbicara kepada Peque, pemain yang terlibat dalam insiden kontroversial dengannya.

 Pemain Turki itu meninggalkan lapangan dengan sangat marah dan tampak jelas menyalahkan Peque, menuduhnya membesar-besarkan insiden tersebut dengan tujuan memengaruhi wasit agar mengusirnya dari lapangan.

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