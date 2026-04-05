Setelah insiden Gerard Martin... Atlético Madrid menuduh Komite Wasit bersikap tidak adil

Atlético Madrid mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit, setelah kalah dari tim tamu Barcelona (2-1) pada Sabtu kemarin, dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", kekecewaan sangat besar di dalam klub dan tim, karena pemain Barcelona Gerard Martin tidak dikeluarkan dari lapangan, di mana wasit Busquets Ferrer awalnya mengeluarkan kartu merah, lalu mengubahnya menjadi kartu kuning setelah meninjau tayangan ulang video.

Termasuk Mbappé dan Vinícius... Enam pemain Real Madrid terancam skorsing menjelang laga melawan Bayern München

Bintang Maroko: Saya tidak akan memberikan jersey saya kepada siapa pun demi keamanan saya

Kebingungan yang disengaja.. Bayern Munich mencoba menyesatkan Real Madrid terkait Kane

Oleh karena itu, Atlético Madrid meminta klarifikasi resmi dari Komite Teknis Wasit (CTA) mengenai "standar yang berbeda" yang diterapkan pada situasi serupa.

Surat kabar Madrid itu menambahkan: "Di Atlético Madrid mereka berkata: mustahil bersaing ketika aturan tertentu dijelaskan kepada Anda, lalu aturan lain yang diterapkan."

Selain itu, pihak Atletico berpendapat bahwa "wasit di ruang VAR merugikan rekan-rekan mereka, dan seandainya saja mereka membela mereka seperti yang kami lakukan."

"Kesalahan yang jelas"

Pihak klub ibu kota meyakini bahwa mereka mengalami kesalahan yang jelas dalam dua putaran berturut-turut, akibat penerapan standar yang berbeda, dan kebetulan terjadi dalam dua pertandingan melawan Real Madrid dan Barcelona.

"AS" melanjutkan: "Di klub merah-putih, mereka melihat adanya bias nyata yang muncul terhadap dua tim tertentu. Mereka menegaskan bahwa mereka menghormati wasit tanpa menulis pernyataan yang menuduh mereka sebagai 'organisasi korup' seperti yang dilakukan pihak lain."

Para pejabat Rojiblancos tidak memahami bagaimana Busquets Ferrer menggambarkan intervensi Gerard Martin sebagai "tindakan ceroboh", lalu mengubah kartu merah menjadi kuning, dan mereka sepenuhnya mendukung pernyataan pelatih Diego Simeone, yang mengatakan bahwa mereka menunggu Komite Teknis Wasit untuk menjelaskan dengan baik apa yang terjadi dalam insiden tersebut.