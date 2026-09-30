Klub Barcelona akhirnya bisa bernapas lega. Setelah beberapa jam diliputi kecemasan dan penantian yang dialami para pendukung Blaugrana menyusul cedera mendadak sang kapten, Raphinha, bersama timnas Brasil menghadapi Australia, kabar menenangkan datang dari kubu Selecao. Cederanya tidak serius, dan bintang Brasil itu sedang dalam perjalanan menuju Catalunya untuk memulai hitung mundur kembalinya ke lapangan menjelang pekan panas yang menanti melawan Getafe, Paris Saint-Germain, dan El Clasico.

Ketegangan sempat mencapai puncaknya usai laga persahabatan Brasil melawan Australia, ketika Raphinha meminta untuk digantikan setelah merasakan gangguan pada otot. Sejak momen pertama, pemain itu menenangkan klubnya bahwa hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan dan bahwa ia meminta pergantian hanya sebagai langkah pencegahan, dengan syarat menjalani pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kondisinya.

Kecemasan lama yang terulang

Kekhawatiran Barcelona bukanlah hal yang muncul seketika. Klub Catalan itu mengalami skenario serupa pada musim lalu setiap kali pemain-pemainnya dipanggil ke timnas Brasil, akibat perjalanan melelahkan yang melampaui 40 ribu kilometer ke belahan dunia lain, serta padatnya jadwal pertandingan, di mana Selecao menjalani dua laga melawan Australia dan dua laga lainnya melawan India selama periode jeda internasional yang padat.

Begitu manajemen dan tim pelatih yang dipimpin Hansi Flick mengetahui cedera sang kapten, klub segera bergerak dan meminta pemain itu untuk langsung kembali ke Barcelona demi menghindari risiko tambahan, serta agar ia tersedia di bawah pengawasan tim medis klub alih-alih tetap bersama rombongan timnas.

Jadwal kepulangan

Menurut yang diungkap surat kabar Catalan "Sport", perjalanan pulang Raphinha akan panjang dan melelahkan serta memakan waktu hampir satu hari penuh, sehingga menjadikan pemeriksaan medisnya di Catalunya pada hari Rabu ini menjadi mustahil.

Surat kabar itu menegaskan bahwa tidak ada kekhawatiran besar di dalam klub, sebab pada awalnya cedera itu tidak tampak serius, dan apabila tidak terjadi kejutan tak terduga pada hasil pemeriksaan, maka pemain tersebut akan siap untuk laga melawan Getafe di Liga.

Menurut surat kabar itu, manajemen Barcelona menekankan bahwa prinsip "tidak perlu tergesa-gesa" yang akan menjadi acuan dalam menangani kondisi pemain Brasil itu, terutama dengan jadwal padat dan panas yang menanti tim, mencakup kunjungan sulit ke Galatasaray dan pertemuan yang dinantikan melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions, sebelum acara terbesar: El Clasico melawan Real Madrid.

Rencana yang telah disusun menetapkan bahwa Raphinha akan mendapatkan istirahat penuh pada hari Kamis begitu ia tiba, kemudian menjalani pemeriksaan medis yang menentukan di kota olahraga Joan Gamper pada hari Jumat, untuk selanjutnya bergabung secara bertahap dengan latihan tim.







