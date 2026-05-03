Setelah hengkang dari Tottenham Hotspur, John Heitinga bersiap untuk kembali secara spektakuler ke dunia sepak bola profesional

Arne Slot tampaknya akan tetap menjabat sebagai pelatih Liverpool untuk sementara waktu, setelah serangkaian pertandingan yang bagus pada bulan April. Namun, tampaknya akan ada perubahan dalam jajaran staf teknis, demikian dilaporkan The Telegraph.

Media terkemuka Inggris tersebut memperkirakan bahwa Giovanni van Bronckhorst akan pindah ke Feyenoord. Asisten pelatih Slot saat ini sedang dipertimbangkan di Rotterdam untuk memperkuat ‘tim teknis’, meskipun belum jelas peran apa yang akan diembannya.

Oleh karena itu, nama John Heitinga disebut-sebut sebagai calon pengganti Van Bronckhorst, jika ia meninggalkan Liverpool. “Dia adalah bagian populer dari staf yang membawa Slot meraih gelar juara musim lalu dan kini tentu menjadi opsi,” kata The Telegraph.

Etiënne Reijnen juga dikabarkan menjadi kandidat serius. Ia sebelumnya pernah bekerja sama dengan Slot di Feyenoord, dan pada 2024 ia seharusnya ikut pindah ke Liverpool bersama Slot, namun saat itu ia tidak memiliki izin kerja yang diperlukan. Kini, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah lagi.

Reijnen dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam memulai kembali permainan dan, terlepas dari pilihan Van Bronckhorst, diperkirakan akan segera bergabung dengan staf Liverpool, demikian pandangan di Inggris. “Kami selalu mencari cara untuk meningkatkan klub, dan itu bisa berupa pemain maupun staf,” kata Slot baru-baru ini dalam konferensi pers.

Meskipun Slot juga sempat berada di bawah tekanan musim ini, ia diperkirakan akan tetap bertahan. “Dengan sisa kontrak hanya 12 bulan, ia sepenuhnya berhak untuk mempertimbangkan opsi-opsinya setelah pertandingan terakhir melawan Brentford, tetapi itu bukan gayanya.”

“Sementara itu, Liverpool tetap yakin bahwa ia akan membawa tim kembali ke jalur yang benar,” tulis The Telegraph.