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Sydney Jordan

Diterjemahkan oleh

Setelah hengkang dari Liverpool, Mohamed Salah bisa bermain di MLS

Transfers
M. Salah
Liverpool

Sporting Kansas City sangat tertarik pada Mohamed Salah, demikian dilaporkan The Athletic. Pemain asal Mesir tersebut kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Liverpool diputus dan dapat melanjutkan kariernya di MLS.

Meskipun ada minat dari Amerika Serikat, media Amerika tersebut menilai kecil kemungkinan Salah benar-benar pindah ke Kansas City.

Pemain sayap tersebut juga diminati oleh Saudi Pro League, namun kabarnya ia lebih memilih untuk tetap berada di Eropa dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebelumnya, tampaknya sang pemain asal Mesir akan melanjutkan kariernya di Arab Saudi.

Namun, Salah tetap terbuka untuk pindah ke MLS. Menurut sumber, beberapa klub Amerika Serikat tertarik pada pemain kidal ini, tetapi Sporting Kansas City dilaporkan saat ini memiliki peluang terbaik untuk akhirnya merekrutnya.

Selain itu, The Athletic melaporkan bahwa pemegang saham mayoritas baru klub tersebut, Peter Mallouk, adalah putra dari imigran Mesir. Hal ini mungkin membuat kepindahan ke klub Amerika tersebut sedikit lebih menarik bagi Salah.

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Salah mengalami musim yang mengecewakan bersama Liverpool, di mana ia beberapa kali berselisih secara terbuka dengan manajer Arne Slot yang kini telah dipecat. Pada akhir Maret, pemain bintang tersebut mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari klub yang pernah membawanya meraih dua gelar juara liga dan satu gelar Liga Champions.

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