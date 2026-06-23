Thiago Silva kembali ke Fluminense, demikian diumumkan klub papan atas Brasil tersebut melalui saluran resminya. Bek berusia 41 tahun itu bermain di bawah asuhan Francesco Farioli bersama FC Porto selama setengah tahun terakhir.

“Beberapa kisah tidak pernah berakhir. Si raksasa telah kembali,” tulis Fluminense di bawah sebuah video Silva. Pemain yang telah 113 kali membela tim nasional ini sebelumnya telah empat kali membela klub asal Rio de Janeiro tersebut.

Selama periode tersebut, Silva mencatatkan 186 penampilan resmi, 18 gol, dan 5 assist. Pemain berpengalaman ini berpeluang meraih gelar ke-34-nya bersama Fluminense.

Bersama Porto, Silva menjadi juara liga Portugal. Farioli memberinya 1.084 menit bermain dalam empat belas pertandingan resmi.

Silva menghabiskan masa-masa terbaiknya bersama Paris Saint-Germain. Di ibu kota Prancis itu, bek tengah ini berhasil meraih tak kurang dari 24 trofi. Secara total, ia tampil dalam 315 pertandingan resmi untuk klub asal Paris tersebut. Silva juga pernah menjuarai Liga Champions bersama Chelsea.

Selain itu, Silva yang dihargai di mana-mana pernah bermain untuk Esporte Clube Juventude, Dinamo Moskow, dan AC Milan.