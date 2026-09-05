Dengan demikian, di kubu Giallorossi kabarnya sedang mempertimbangkan langkah pendekatan kepada juara Eropa 2016 yang saat ini tanpa klub tersebut.

Guerreiro, yang bermain di Bundesliga untuk BVB dan sejak 2023 untuk Bayern Munich, bisa memperkuat posisi bek kiri yang minim opsi di Kota Abadi. Di Roma, pelatih kepala Gian Piero Gasperini hanya memiliki pemain tim nasional Maroko Anass Salah-Eddine (24) untuk posisi tersebut.

Namun, Gasperini menggunakan lini belakang tiga pemain saat dua kemenangan telak pada awal musim (masing-masing 4-0 melawan Fiorentina dan Lecce). Di sisi kiri, pemain Brasil Wesley (22) yang tampil. Peran itu juga bisa dijalankan Guerreiro. Selain itu, ia juga bisa dimainkan di lini tengah bertahan dan lini tengah menyerang.

Pada Maret lalu, Bayern Munich telah mengumumkan bahwa kontrak Guerreiro yang berakhir pada akhir Juni tidak akan diperpanjang. "Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rapha atas waktu yang kami jalani bersama," kata direktur olahraga Max Eberl saat itu. "Rapha selalu bisa diandalkan di lapangan, selain itu karakter seperti dirinya memperkaya setiap ruang ganti."

Setelah itu, beredar rumor tentang pensiun dini. Pada Juni, Guerreiro disebut-sebut sebagai kemungkinan pengganti Alejandro Grimaldo di Bayer Leverkusen. Belakangan, Benfica Lisbon dikabarkan tertarik. Namun, rumor-rumor itu juga tidak menjadi kenyataan, kabarnya pelatih baru Marco Silva tidak membutuhkan Guerreiro.

Seberapa sering Raphael Guerreiro bermain untuk Bayern Munich?

Sempat ada jejak yang mengarah ke Italia: pada akhir Juli, beberapa surat kabar di sana melaporkan kemungkinan transfer ke AC Milan. Menurut laporan tersebut, Guerreiro adalah kandidat untuk menggantikan Pervis Estupinan. Namun, transfer Estupinan ke Aston Villa batal dan kebutuhan Rossoneri pun tidak lagi ada.

Getty Images

Selama tiga tahunnya di Bayern Munich, Guerreiro memang jarang menjadi pilihan utama, tetapi ia tidak pernah mengeluh soal itu secara terbuka dan dalam penampilannya ia kebanyakan tampil andal. Pada musim lalu, Guerreiro mencatatkan enam gol dan tiga assist dalam 29 penampilan. Namun, ia juga berulang kali bermasalah dengan cedera otot.