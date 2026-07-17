Setelah hengkang dari Ajax, Takehiro Tomiyasu dapat bermain di liga papan atas

Takehiro Tomiyasu kemungkinan akan menandatangani kontrak jangka panjang bersama Venezia, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Bek asal Jepang berusia 27 tahun itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Ajax.

Menurut Romano, Tomiyasu dan Venezia sedang dalam pembicaraan mengenai kontrak berdurasi tiga musim. Pemain yang telah 46 kali membela tim nasional ini pun berpotensi kembali ke Serie A.

Antara tahun 2019 dan 2021, Tomiyasu menjalani masa yang sukses bersama Bologna. Hal itu membawanya ke transfer besar ke Arsenal.

Di sana, Tomiyasu akhirnya kehilangan tempatnya akibat cedera yang berulang kali dialaminya. Ajax merekrutnya pada musim dingin lalu, namun hal itu tidak membuahkan hasil.

Tomiyasu hanya bermain selama 236 menit untuk Ajax, yang terbagi dalam sembilan pertandingan resmi. Meski demikian, ia tetap dipanggil untuk Piala Dunia.

Setelah tampil dalam tiga pertandingan di ajang Piala Dunia, Tomiyasu kini siap memulai petualangan baru bersama Venezia yang baru saja promosi.

Di Lagunari, Tomiyasu berpotensi menjadi rekan setim Ridgeciano Haps asal Utrecht. Bek kiri berusia 33 tahun itu baru saja menandatangani kontrak baru pada awal bulan ini.