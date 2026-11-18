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Real Madrid ingin memperpanjang kontrak bintang asal Inggris yang tengah bersinar, Jude Bellingham, setelah klub memperpanjang masa bakti pemain asal Turki Arda Guler dan, sebelumnya, pemain asal Brasil Vinicius Junior.

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Real Madrid mengakhiri polemik seputar masa depan bintang asal Turki, Arda Guler, setelah secara resmi mengumumkan perpanjangan kontraknya hingga 30 Juni 2032. Langkah ini mencerminkan tekad klub untuk mempertahankan gelandang muda tersebut dan memastikan ia bertahan di Santiago Bernabeu selama bertahun-tahun, setelah perlahan menjelma menjadi salah satu elemen penting dalam proyek tim.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa kesepakatan itu mencakup kenaikan gaji sang pemain, sesuai dengan perkembangan dan statusnya yang terus meningkat di dalam tim. Laporan tersebut juga menyebut Real Madrid bergerak untuk melindunginya dari minat klub-klub lain, terutama dari Liga Primer Inggris.

Sebelumnya, Real Madrid juga memperpanjang kontrak bintang asal Brasil, Vinicius Junior, yang kini terikat dengan Los Blancos hingga 30 Juni 2032.

Sementara itu, situs "Foot Mercato" pada hari ini, Rabu, melaporkan bahwa Jude Bellingham telah kembali ke versi terbaiknya setelah musim 2025/2026 yang tidak sesuai harapan. Ia bahkan dianggap, nyaris secara aklamasi, sebagai pemain terbaik Real Madrid musim ini.

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Pemain berusia 23 tahun yang telah mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan liga itu sangat diapresiasi di ibu kota Spanyol, bahkan melebihi Vinicius Junior atau Kylian Mbappe sekalipun, terutama karena mantan pemain Borussia Dortmund itu bekerja lebih keras dalam bertahan dan tampak lebih efektif dalam melakukan pressing.

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Dalam beberapa pekan terakhir, isu perpanjangan kontraknya menjadi sorotan utama media Spanyol.

Sebenarnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk itu, karena kontraknya saat ini baru berakhir pada 2029. Namun, Real Madrid tidak ingin mengambil risiko dan ingin memberikan penghargaan atas kerja kerasnya. Negosiasi tampaknya tidak akan berlarut-larut seperti yang terjadi dengan Vinicius Junior dalam beberapa tahun terakhir, dan kesepakatan diperkirakan akan segera tercapai.

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Dua Syarat Perpanjangan Kontrak Bellingham

Meski demikian, harian "OKDiario" mengungkapkan bahwa sang pemain mengajukan dua syarat kepada manajemen klub. Pertama, kenaikan gaji yang menyamakannya dengan gaji Vinicius Junior, yakni sekitar 22 juta euro per tahun, menurut harian tersebut.

Real Madrid siap memberikan angka tersebut sebagai bentuk apresiasi atas penampilan apiknya di lapangan. Karena itu, negosiasi terkait poin-poin kontrak diperkirakan berjalan mulus, dan sang pemain pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas upaya yang dilakukan manajemen klub.

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Syarat kedua: Jude Bellingham menginginkan proyek yang kompetitif yang memungkinkannya meraih gelar setiap tahun. Setelah dua musim tanpa trofi, gelandang berusia 23 tahun itu ingin memastikan ambisi Real Madrid masih sejalan dengan status klub, serta ingin mengetahui lebih jauh proyek yang sedang disiapkan Florentino Perez untuk tahun-tahun mendatang.

Bellingham secara khusus ingin tim tetap berada di jajaran terbaik dunia, karena ia haus akan gelar. Bagaimanapun, negosiasi berjalan dengan baik, dan semua tanda menunjukkan bahwa para pendukung Real Madrid akan menikmati talenta Bellingham selama bertahun-tahun ke depan.