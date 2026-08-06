Setelah Guimaraes, Arsenal Fokus ke Transfer Kelima

Klub Arsenal bersiap mengajukan tawaran baru untuk bek Aston Villa, Ezri Konsa, setelah mereka berada di ambang kesepakatan dengan kapten Newcastle United, Bruno Guimaraes.

Sang juara Liga Primer Inggris sejauh ini telah merekrut Christos Tzolis dan Illan Meslier, dan mereka juga telah mengaktifkan klausul yang memungkinkan mereka merekrut Piero Hincapie secara permanen setelah ia bermain dengan status pinjaman musim lalu.

Kesepakatan keempat semakin dekat untuk dipastikan setelah Arsenal akhirnya mencapai kata sepakat untuk merekrut Guimaraes menyusul negosiasi panjang dengan Newcastle.

Pemain asal Brasil itu bahkan telah menyelesaikan tes medisnya di Arsenal, dan dijadwalkan akan memperkuat opsi pelatih Mikel Arteta di lini tengah Arsenal.

Arsenal masih mencari lebih banyak kesepakatan, dan masih berharap dapat merampungkan transfer besar dengan merekrut Vinicius Junior dari Real Madrid.

Dalam konteks lain, surat kabar "Daily Mail" memberitakan bahwa Arsenal bersiap mengajukan tawaran kedua untuk bek asal Inggris, Konsa, karena mereka berupaya memperkuat lini pertahanan setelah cedera William Saliba di bagian punggungnya saat tampil bersama timnas Prancis di Piala Dunia.

Arsenal telah mengajukan tawaran awal untuk Konsa pada awal musim panas ini, tetapi disebutkan bahwa tawaran tersebut jauh di bawah penilaian Villa sebesar 60 juta pound sterling untuk pemain berusia 28 tahun itu.

Meski demikian, Arsenal belum kehilangan harapan untuk mendapatkan target utama mereka di posisi jantung pertahanan, dan mereka mungkin akan menguji keteguhan Villa sekali lagi dengan mengajukan tawaran berikutnya.

Tim asuhan Unai Emery telah menyaksikan kepergian Morgan Rogers, Youri Tielemans, dan Lucas Digne pada musim panas ini, sehingga mereka tidak menghadapi tekanan finansial apa pun untuk menjual Konsa.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Aston Villa tidak akan mempertimbangkan untuk mengizinkan Konsa pindah ke Stadion Emirates kecuali jika mereka terlebih dahulu menemukan pengganti yang sesuai.

Konsa tampil di seluruh delapan pertandingan Inggris di Piala Dunia musim panas ini, di mana timnas Inggris meraih peringkat ketiga yang merupakan hasil terbaik mereka sejak tahun 1966.