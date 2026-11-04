Setelah golnya yang dramatis, Valverde ungkap rahasia comeback Real Madrid atas AEK Athena

Federico Valverde, bintang Real Madrid, mengungkap rahasia di balik comeback Los Blancos saat menghadapi tuan rumah AEK Athena dari Yunani, pada Rabu malam ini.

Real Madrid mengubah ketertinggalan di markas AEK Athena menjadi kemenangan dramatis dan berharga dengan skor 3-2 dalam laga yang berlangsung Rabu malam ini, pada pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Valverde mencetak gol kemenangan Real Madrid pada menit 90+2 untuk memberikan Los Blancos 3 poin berharga.

Valverde mengatakan dalam pernyataannya melalui jaringan "Movistar": "Ini adalah pertandingan yang sulit dan rumit. Saya rasa kami menguasai jalannya permainan. Saya memberi selamat kepada tim atas kerja keras mereka."

Ia melanjutkan: "Gol pertama mereka memengaruhi kami. Tim tetap bermain seperti biasa dan menjalankan apa yang telah kami kerjakan sepanjang pekan. Kami kembali menguasai permainan, dan merasa nyaman lagi. Kami mulai menyerang kembali dan mengerahkan usaha yang sama seperti yang kami lakukan sebelumnya."

Terkait membalikkan keadaan atas AEK, kapten Real Madrid itu menjelaskan: "Ini berkat staf kepelatihan dan para pemain yang terus percaya kepada rekan-rekan setim mereka."

Ia menambahkan: "Merupakan kesenangan bagi saya bermain di bawah arahan staf kepelatihan ini. Kami tidak akan pernah berhenti mencoba."

Mengenai gol kemenangan yang ia cetak pada detik-detik terakhir, ia berkomentar: "Terkadang saya terlalu banyak memikirkan hal itu. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan setim saya yang memberi saya kepercayaan untuk mencoba."