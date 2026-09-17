Dampak dari krisis Julian Alvarez selama bursa transfer musim panas tidak berhenti pada masa depannya bersama Atletico Madrid, atau hubungannya dengan pelatih Diego Simeone, setelah beberapa bulan terakhir menyaksikan perdebatan luas mengenai keinginan penyerang asal Argentina itu untuk meninggalkan klub menuju Barcelona, sebelum akhirnya ia tetap mengenakan kostum Los Rojiblancos

Menurut yang disampaikan radio "Onda Cero", dan dikutip oleh surat kabar "Mundo Deportivo", Alvarez tengah mempertimbangkan untuk berpisah dengan agennya Fernando Hidalgo, yang menangani kariernya sejak bertahun-tahun lalu, hal itu setelah perkembangan yang dialami berkas masa depannya selama musim panas lalu, dengan sudah adanya kontak dengan agensi "The Elegant Game" milik bintang Argentina masa lalu Javier Pastore

Agensi Pastore mewakili sejumlah pemain, di antaranya Enzo Fernandez, sahabat Julian Alvarez, yang baru-baru ini pindah dari Chelsea ke Manchester City, yang membuat nama agensi tersebut hadir dengan kuat dalam perhitungan penyerang Atletico Madrid pada periode saat ini, tetapi hingga kini belum ada langkah resmi yang menegaskan berakhirnya hubungan antara Alvarez dan Hidalgo.

Meskipun belum ada keputusan yang diambil hingga saat ini, surat kabar "Mundo Deportivo" mengetahui bahwa ada orang-orang di lingkaran Julian Alvarez yang telah mengangkat kemungkinan ini kepada pemain internasional Argentina itu sejak beberapa waktu lalu, karena mereka meyakini bahwa ia tidak menangani urusan agennya dengan cara terbaik.

Di sisi lain, Atletico Madrid tidak ragu mengarahkan tudingan kepada Hidalgo sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas segala yang menimpa Julian selama periode ini. CEO klub, Miguel Angel Gil Marin, menjelaskan hal itu dengan berkata: "Julian sangat sakit. Ada pihak-pihak yang berusaha menipu dan menyesatkannya", dengan menunjuk secara langsung kepada agennya, serta kepada klub Barcelona.

Karena Alvarez akan tetap bertahan di Atletico, maka perpisahan dengan Hidalgo akan dipahami sebagai isyarat itikad baik dari Julian untuk mencoba meredakan keadaan dengan klub Madrid maupun para suporter, yang belum menerima isyarat apa pun dari pemain Argentina itu setelah semua yang terjadi pada musim panas.

Perkembangan ini datang setelah musim panas yang sangat menegangkan bagi Julian Alvarez, setelah namanya dikaitkan dengan kuat pada kepindahan ke Barcelona, di tengah keinginan klub Catalan itu untuk merekrutnya, sementara Atletico Madrid berpegang teguh untuk mempertahankan penyerang Argentinanya dan menolak gagasan kepergiannya.

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