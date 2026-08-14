Para petinggi Paris Saint-Germain berhasil merampungkan sebuah transfer baru pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Kabar terkini. Paris Saint-Germain mencapai kesepakatan lisan dengan Ajax untuk mendatangkan Mika Godts. Transfer ini sudah tuntas!".

Romano menambahkan: "Kesepakatan disetujui secara lisan dengan nilai 55 juta euro, setelah Paris Saint-Germain mengirimkan tawaran resmi baru".

Pakar bursa transfer itu menutup: "Dokumen antara kedua klub belum dipertukarkan, tetapi sudah ada kesepakatan lisan mengenai transfer ini".

Perlu dicatat bahwa Paris Saint-Germain juga telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain Spanyol Ferran Torres, penyerang Barcelona, dengan nilai mendekati 50 juta euro.

