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imago-sport-1080924591.jpgIPA Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah Ferran Torres, Paris rampungkan transfer baru

Transfers
Paris Saint-Germain
Ajax
M. Godts
Ligue 1
Prancis
Belanda
Belgia

Mercato panas

Para petinggi Paris Saint-Germain berhasil merampungkan sebuah transfer baru pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Kabar terkini. Paris Saint-Germain mencapai kesepakatan lisan dengan Ajax untuk mendatangkan Mika Godts. Transfer ini sudah tuntas!".

Romano menambahkan: "Kesepakatan disetujui secara lisan dengan nilai 55 juta euro, setelah Paris Saint-Germain mengirimkan tawaran resmi baru".

Pakar bursa transfer itu menutup: "Dokumen antara kedua klub belum dipertukarkan, tetapi sudah ada kesepakatan lisan mengenai transfer ini".

Perlu dicatat bahwa Paris Saint-Germain juga telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain Spanyol Ferran Torres, penyerang Barcelona, dengan nilai mendekati 50 juta euro.

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