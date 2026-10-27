Setelah eskalasi China terhadap Mbappe, program krisis angkat bicara

Program "The Bridge", yang dipandu Aurelien Tchouameni, pemain Real Madrid sekaligus rekan setim Kylian Mbappe, menyampaikan permohonan maaf resmi usai gelombang kemarahan yang ditimbulkan oleh sebuah video sang winger Prancis, setelah ia bergurau mengenai gambar-gambar satiris yang mengaitkan wajahnya dengan pemimpin China Mao Zedong.

Krisis ini meledak beberapa jam setelah Mbappe meraih posisi kedua dalam ajang Ballon d'Or, dengan selisih suara tipis di belakang pemain Inggris Harry Kane, ketika sebuah video dari balik layar program tersebut, yang direkam pada April lalu dan diunggah melalui akunnya di media sosial pada Senin, tersebar luas.

Dalam video tersebut, Mbappe tampak berkomentar sambil bergurau atas gambar hasil olahan dari wajahnya, merujuk pada apa yang ia anggap sebagai "diktator China", mengisyaratkan Mao Zedong, pendiri Republik Rakyat China.

Video itu menimbulkan gelombang kritik luas di China, sehingga mendorong program tersebut untuk mengeluarkan permohonan maaf melalui fitur stories di akun Instagram mereka.

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Permohonan maaf setelah menghapus video

Menurut yang diberitakan situs "RMC Sport", video yang memicu krisis tersebut sebenarnya telah mendapatkan persetujuan dari tim Mbappe sebelum diunggah.

Meski demikian, akun program itu menghapusnya kurang dari dua jam setelah diunggah, setelah video tersebut mulai beredar di platform media sosial China.

Namun, penghapusan video itu tidak menghentikan dampaknya, karena program tersebut menerbitkan pernyataan permohonan maaf yang berbunyi: "Kami menyesal bahwa video ini menimbulkan ketidaksenangan bagi orang-orang di China dan tempat-tempat lain di seluruh dunia".

Pernyataan itu menambahkan: "Kami menyampaikan permohonan maaf kepada setiap pihak yang merasa tersinggung, kepada Kylian, para mitranya, serta lembaga-lembaga yang hubungannya dengan China dan rakyat China mungkin terpengaruh".

Kapten timnas Prancis itu sendiri telah menyampaikan permohonan maaf lebih awal pada pagi hari ini, setelah krisis tersebut mulai berdampak pada hubungan komersialnya di pasar China.

Kerugian komersial dan keputusan dari televisi China

Krisis ini mendorong tiga perusahaan China untuk mengakhiri kontrak mereka dengan Mbappe, yaitu perusahaan minuman "Dongpeng", grup produk susu "Mengniu", dan perusahaan "Milkground" yang bergerak di bidang industri keju.

Dampaknya tidak berhenti sampai di situ, karena televisi resmi China CCTV memutuskan untuk menangguhkan penayangan pertandingan Liga Spanyol dan pertandingan yang mungkin menampilkan Mbappe, di samping menghapus iklan-iklan yang menampilkan bintang Prancis tersebut.