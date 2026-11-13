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Kerja keras pelatih Italia Roberto Mancini, mantan pelatih timnas Arab Saudi, mulai membuahkan hasil di tubuh skuad Arab Saudi, sekitar dua tahun setelah kepergiannya dari kursi kepelatihan tim tersebut.

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Timnas Arab Saudi bertemu dengan Korea Selatan, Jumat hari ini, di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, dalam laga uji coba pertamanya selama periode jeda internasional kali ini sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Marwan Al-Sahafi, sayap Al-Ittihad, membuka keunggulan bagi timnas Arab Saudi pada menit pertama masa tambahan waktu babak pertama.

Al-Sahafi mencetak gol dengan cara yang indah, ketika ia menerima umpan terobosan terukur dari Abdullah Al-Hamdan, penyerang Al-Nassr, sebelum melewati kiper Korea Selatan dan menempatkan bola ke dalam gawang yang kosong.

Gol tersebut merupakan gol pertama yang dicetak Marwan Al-Sahafi dalam karier internasionalnya bersama timnas Arab Saudi, meskipun ini adalah laganya yang ke-17 bersama tim.

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Al-Sahafi bergabung dengan timnas Arab Saudi untuk pertama kalinya pada Juni 2024, di bawah arahan pelatih asal Italia Roberto Mancini, ketika ia baru berusia 20 tahun, saat menjadi salah satu pemain muda yang menanjak pesat di klub Al-Ittihad.

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Mancini memberikan kesempatan kepada sayap asal Arab Saudi itu untuk tampil saat kemenangan atas Pakistan dengan skor telak 3-0, pada kualifikasi Piala Dunia 2026, sebelum kemudian menjalani petualangan profesional di klub Belgia Beerschot dengan status pinjaman, sebelum kembali ke Al-Ittihad pada periode transfer musim panas lalu.

Marwan Al-Sahafi mahir bermain di posisi sayap kanan secara utama, selain kemampuannya bermain di sisi kiri, sisi tempat ia memulai aksinya sebelum mencetak gol ke gawang Korea Selatan.

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Perlu dicatat bahwa laga ini merupakan pertemuan ke-19 antara timnas Arab Saudi dan Korea Selatan di level uji coba maupun resmi, sejak pertandingan pertama mereka pada tahun 1980.

Dalam 18 pertandingan sebelumnya, timnas Arab Saudi meraih 5 kemenangan, berbanding 6 pertandingan yang dimenangkan timnas Korea Selatan, sementara 7 pertandingan lainnya berakhir imbang.

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Namun, kemenangan terakhir Arab Saudi terjadi 21 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2005, ketika mengalahkan Korea Selatan dalam laga kandang dan tandang dengan skor 2-0 dan 1-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2006.

Sejak saat itu, kedua tim telah menjalani 6 pertandingan, dan Arab Saudi tidak berhasil memenangkan satu pun di antaranya, di mana timnas Korea Selatan berhasil menang dalam dua pertandingan, sementara 4 pertandingan berakhir imbang.

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Di level uji coba, kedua tim menjalani pertemuan ketujuh di antara mereka, di mana rangkaian tersebut dimulai sejak tahun 1980, dan keunggulan berpihak kepada timnas Korea Selatan dalam dua kesempatan, berbanding satu kemenangan Arab Saudi, sementara 3 pertandingan berakhir imbang.

Kemenangan paling menonjol bagi timnas Arab Saudi atas Korea Selatan terjadi pada semifinal Piala Asia 2000, ketika Talal Al-Meshal mencetak dua gol kemenangan dengan skor 2-1.

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Adapun pertandingan terakhir terjadi pada babak 16 besar Piala Asia 2023, ketika berakhir imbang 1-1 di waktu normal, sebelum timnas Korea Selatan berhasil melaju ke perempat final melalui adu penalti.

Perlu dicatat bahwa timnas Arab Saudi akan menjalani laga uji coba baru dalam pemusatan latihannya saat ini di ibu kota Qatar, Doha, setelah menghadapi Korea Selatan, yaitu ketika menghadapi timnas Uzbekistan pada hari Selasa mendatang.