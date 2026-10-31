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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFEAFP
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Setelah dua kekalahan: Revolusi dalam susunan pemain Barcelona menghadapi Alaves

Barcelona vs Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
LaLiga
Spanyol

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menjamu Deportivo Alaves, Sabtu malam, pada pekan ke-11 La Liga Spanyol.

Barca berambisi mengembalikan irama kemenangan di La Liga, setelah kalah pada pekan lalu dari rival tradisionalnya, Real Madrid, dengan skor 1-2.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa susunan pemain Barca mengungkap revolusi menyeluruh setelah kekalahan tim dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Flick menurunkan pemain Belanda, Frenkie de Jong, sebagai starter, untuk pertama kalinya musim ini, karena sang pemain tidak muncul dalam susunan inti sejak 22 Februari lalu.

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BAR

LaLiga

31 Okt 2026

ALA

ALA

De Jong akan menjadi duet jantung pertahanan bersama Pau Cubarsi, di posisi yang sebelumnya pernah ia tempati di bawah kepemimpinan Ronald Koeman, dan juga selama periodenya sebelumnya bersama Ajax.

Dengan demikian, pelatih asal Jerman itu menurunkan lini pertahanan darurat, yang terdiri dari Brayan Farinas, Frenkie de Jong, Joao Cancelo, dan Pau Cubarsi.

Adapun bagi Farinas, ini akan menjadi penampilan pertamanya bersama tim utama Barcelona, dan ia akan mengisi posisi bek kanan, posisi yang sebelumnya pernah dicoba Flick padanya selama periode persiapan musim ini pada musim panas lalu.

Berikut susunan pemain Barcelona:

Penjaga gawang: Joan Garcia

Pertahanan: Pau Cubarsi – Frenkie de Jong - Brayan Farinas – Joao Cancelo

Lini tengah: Fermin Lopez – Pedri - Rodri

Penyerangan: Lamine Yamal – Karim Adeyemi - Raphinha

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