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Setelah Dua Kejutan Bursa Transfer... Arsenal Bidik "Sang Penyihir Spanyol"

Transfers
Athletic Bilbao
Arsenal
N. Williams
LaLiga
Premier League
Spanyol
Inggris

Apakah dia berhasil?

Klub Inggris Arsenal memperbarui kontak resminya dengan winger Athletic Bilbao asal Spanyol, Nico Williams, dalam upaya baru untuk memperkuat sisi kiri serangan pelatih Mikel Arteta sebelum jendela transfer musim panas ditutup, setelah gagal merampungkan transfer Morgan Rogers dan Bradley Barcola.

Situs khusus Inggris "Team Talk" melaporkan bahwa direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, melakukan pembicaraan langsung dengan pemain internasional Spanyol berusia 23 tahun tersebut, dalam rangka evaluasi menyeluruh atas kemungkinan mendatangkannya.

Kembali munculnya minat terhadap Williams ini terjadi setelah Arsenal gagal merekrut Rogers yang pindah ke Chelsea, serta berlanjutnya ketidakpastian seputar transfer Barcola setelah Manchester United ikut turun tangan dengan mengajukan tawaran resmi untuknya.

Williams bersiap memasuki periode transfer dengan momentum besar setelah suksesnya bersama timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, di mana ia menciptakan gol kemenangan pada laga final melawan Argentina lewat sundulan cerdas yang ia berikan kepada Ferran Torres.

Meski mengalami cedera yang membatasi penampilannya menjadi hanya 20 laga sebagai starter di Liga Spanyol musim lalu, ia kembali tepat pada waktunya dan membuktikan kualitasnya di level tertinggi.

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Williams menandatangani kontrak baru jangka panjang dengan Bilbao yang mencakup klausul pelepasan senilai 77 juta paun (90 juta euro), sebuah nilai yang terjangkau bagi Arsenal.

Sejumlah sumber menegaskan bahwa Berta meyakini Williams, yang telah mencetak 74 gol dan membuat 37 assist dalam 199 laga bersama Bilbao, mampu memberikan kecepatan dan efektivitas yang dicari Arteta.

Meski Liverpool sempat memantau pemain ini sebelumnya, Arsenal kini memimpin perburuan, seiring keteguhannya untuk memperkuat posisi winger kiri sebelum jendela transfer ditutup demi mewujudkan ambisi domestik dan kontinentalnya.

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