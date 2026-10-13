Setelah Disamakan dengan Patung Lilin, Pelatih Ajax Membela Ter Stegen

Michel Sanchez, pelatih kepala Ajax Amsterdam, membela kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen yang dipinjam dari Barcelona, setelah sang penjaga gawang menerima kritik dari media Belanda atas penampilannya belakangan ini, bahkan sampai disamakan dengan patung lilin di museum Madame Tussauds yang terkenal.

Pernyataan pelatih asal Spanyol itu muncul setelah Ajax bermain imbang 1-1 dengan NEC Nijmegen, dalam laga yang membuat gaya tim dalam membangun serangan dari belakang memicu ketidakpuasan sebagian suporter, karena bola terlalu lama dikuasai tanpa pergerakan cepat menuju gawang lawan.

Dalam konferensi pers setelah pertandingan, seorang jurnalis menyamakan Ter Stegen dengan salah satu patung yang ada di museum Madame Tussauds di Amsterdam, merujuk pada kebiasaannya menahan bola di bawah kakinya untuk waktu yang lama tanpa pergerakan yang jelas, hal yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai penyebab melambatnya tempo permainan dan sulitnya menciptakan peluang.

Michel pun menanggapi gambaran tersebut, dalam pernyataanyang dikutip situs Tribuna, dengan berkata: "Saya tidak sepakat dengan Anda yang menggambarkan dia sebagai patung," sembari menegaskan bahwa keberadaan bola di antara kedua kaki kiper, ketika pemain tersebut menjadi pemain bebas di lapangan, tidak berarti dia yang bertanggung jawab atas tidak adanya solusi dalam serangan.

Pelatih Ajax itu menjelaskan bahwa timnya perlu menyikapi situasi semacam ini dengan cara yang berbeda, alih-alih berfokus pada penampilan satu pemain tertentu, sembari menyoroti pentingnya memperbaiki pergerakan kolektif dan kecepatan sirkulasi bola.

Michel mengatakan: "Kami seharusnya bermain dengan cara yang berbeda dalam situasi-situasi itu, mengandalkan umpan-umpan pendek dan memaksa lawan lebih banyak bergerak, demi menciptakan keunggulan jumlah pemain dan ruang di belakang lini pertahanan mereka."





Kiper Jerman berusia 34 tahun itu bergabung dengan Ajax dari Barcelona dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas, dan tampil sebagai starter di hampir semua pertandingan tim di Liga Belanda musim ini.

Meski mendapat kepercayaan dari pelatihnya, penampilan Ajax belakangan ini memicu kritik dari sebagian suporter dan media, khususnya terkait cara keluar dari tekanan dengan bola serta lambatnya pembangunan serangan.

Ketimbang membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada Ter Stegen, Michel menegaskan perlunya mengatasi persoalan tersebut melalui perbaikan performa kolektif, agar tim bisa memanfaatkan ruang dan bergerak secara lebih efektif pada pertandingan-pertandingan berikutnya.