Setelah dipinggirkan dan dicoret, Flick kirim pesan tegas kepada bintang Barcelona

Pelatih kepala Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, berupaya mengakhiri spekulasi yang muncul seputar masa depan Gavi dan perannya di dalam tim, dengan menegaskan bahwa ia masih memberikan kepercayaan kepada gelandang asal Spanyol tersebut, meskipun menit bermainnya menurun pada musim ini, serta mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan pribadi dengan sang pemain untuk menjelaskan rencananya dan sikapnya terhadap pemain tersebut.

Pernyataan Flick ini disampaikan dalam konferensi pers menjelang laga antara Barcelona dan Aston Villa, yang dijadwalkan pada pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa, di mana pelatih asal Jerman itu menekankan bahwa Gavi masih masuk dalam perhitungannya, dan bahwa absennya dari susunan pemain inti tidak berarti penilaian tim pelatih terhadap kemampuannya menurun.

Flick berkata: "Saya tidak pernah memikirkan Gavi sebagai bek kanan. Kita semua tahu kualitasnya, dan ketika kami bersiap menghadapi pertandingan serta mencari opsi untuk melakukan pergantian, Gavi selalu menjadi salah satu pilihan yang tersedia."

Pelatih Barcelona itu menjelaskan bahwa kondisi pertandingan terkadang menghalangi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan tim pelatih sebelumnya, seraya menunjukkan bahwa hal itu terjadi dalam laga terakhir melawan Alaves, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan 6-1, tanpa Gavi mendapatkan kesempatan untuk bermain.

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Ia menambahkan: "Ketika pertandingan dimulai, terkadang Anda tidak bisa menjalankan rencana sesuai keinginan. Saya telah berbicara dengan Gavi, karena sangat penting baginya untuk mengetahui rencana kami dan apa yang kami pikirkan tentang dirinya. Saya ingin dia tetap percaya diri, dan itu adalah hal yang penting bagi saya."

Pernyataan ini muncul di tengah penurunan yang jelas pada menit bermain pemain asal Andalusia tersebut, yang hanya mencatatkan 191 menit dalam tujuh pertandingan resmi musim ini, dan hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan, serta absen dari laga El Clasico terakhir melawan Real Madrid.

Persaingan ketat di lini tengah Barcelona semakin menyulitkan Gavi untuk mendapatkan tempat di skuad inti, dengan adanya nama-nama seperti Pedri, Fermin Lopez, dan Frenkie de Jong, di samping Rodri.

Meski demikian, Flick tidak memberikan jaminan apa pun terkait tampilnya Gavi melawan Aston Villa, tetapi ia berupaya menegaskan secara terbuka bahwa pemain tersebut masih mendapatkan kepercayaannya, dan bahwa minimnya menit bermain dalam periode terakhir tidak berarti dia keluar dari perhitungannya, sebuah pesan yang bertujuan untuk menjaga moral dan meningkatkan kepercayaan dirinya sebelum partai Eropa tersebut.