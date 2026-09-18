Duo tenar yang sebelumnya dicoret pelatih timnas Jerman dari peraih peringkat ketiga Piala Dunia itu untuk putaran final di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, masuk dalam skuad berisi 27 pemain untuk rangkaian laga internasional yang akan datang.

Tidak dipanggilnya Alexander-Arnold (Real Madrid) dan Palmer (FC Chelsea) sebelumnya membuat Tuchel menuai banyak kritik jelang turnamen XXL tersebut. The Three Lions kembali dipimpin bintang lini depan Bayern Munchen sekaligus kapten Harry Kane, sementara Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen juga menjadi pemain Bundesliga kedua dalam skuad.

Inggris akan memulai kiprahnya di Nations League pada 26 September (20.45) melawan juara dunia Spanyol. Setelah itu, laga tandang ke Ceko digelar pada 29 September dan ke Kroasia pada 3 Oktober, sebelum tim asuhan Tuchel kembali menghadapi Ceko pada 6 Oktober sebagai penutup.







