Setelah dibantah oleh Real Madrid... Enzo Fernández memanaskan bursa transfer dengan pesan terselubung

Bintang Argentina Enzo Fernández menghebohkan media sosial dengan pesan misterius yang disertai "hati putih" dan isyarat yang jelas, beberapa jam sebelum pertandingan timnas negaranya melawan Cape Verde di Piala Dunia, di saat spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid semakin memanas.

Gelandang Chelsea ini mengunggah, melalui akun Instagram-nya, sebuah ayat dari Alkitab yang disertai simbol hati putih dan emoji jari yang menunjuk ke arahnya, dengan tulisan: "Ya Tuhan, Engkau selalu menepati janji-Mu dan melakukan segalanya dengan kasih. Engkau selalu dekat dengan mereka yang memanggil-Mu dengan tulus. (Mazmur 145:17-18)".

Postingan Enzo ini muncul beberapa jam setelah Real Madrid secara resmi membantah adanya negosiasi dengannya, serta setelah wawancara yang dilakukan agennya, Javier Pastori, dengan surat kabar ini, di mana ia mengakui kemungkinan sang pemain hengkang pada musim panas ini.

Para pengamat berpendapat bahwa waktu dan makna simbolis dari pesan tersebut bukanlah kebetulan, terutama dengan pemilihan “hati putih” yang secara tradisional melambangkan Real Madrid. Meskipun unggahan tersebut tidak mengandung referensi langsung, namun secara luas ditafsirkan sebagai isyarat keinginan sang pemain untuk mengenakan seragam “Los Blancos” di Stadion Santiago Bernabéu.

Enzo Fernández termasuk salah satu nama yang santer dibicarakan di bursa transfer, setelah Chelsea tersingkir dari kompetisi Eropa dan keinginan klub asal London itu untuk merestrukturisasi tim. Sumber-sumber yang dekat dengan situasi ini menyebutkan bahwa Chelsea menyadari keinginan sang pemain untuk mencari pengalaman baru, dan Real Madrid tetap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk merekrutnya.

Pesan misterius tersebut membuka ruang spekulasi seluas-luasnya, dan sementara Real Madrid tetap bungkam secara resmi, tampaknya Enzo telah memutuskan untuk berbicara… namun dengan bahasa isyarat.

https://www.instagram.com/enzojfernandez/?hl=ar