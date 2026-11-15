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Ronaldinho tak butuh lebih dari 45 menit untuk memutar balik jarum waktu, mengingatkan para pecinta sepak bola pada masa-masa ketika ia mengubah setiap sentuhan menjadi sebuah lukisan seni. Setelah absen lebih dari 11 tahun dari pertandingan resmi, sang penyihir Brasil itu kembali ke lapangan hijau dengan mengenakan kostum klub Italia, Ravenna, mencuri sorotan dalam penampilan istimewa yang diwarnai sebuah assist, serta tepuk tangan meriah dari para suporter yang menikmati kembalinya salah satu pemain paling berbakat dalam sejarah sepak bola.

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Ini bukan comeback biasa dari seorang bintang yang terbiasa menebar kesenangan, melainkan berubah menjadi sebuah peristiwa yang melampaui batas negara Italia, setelah perhatian terhadap pertandingan ini meluas ke berbagai belahan dunia, bahkan sampai ke lapangan Times Square yang terkenal di New York, tempat laga ini ditayangkan di salah satu layar raksasanya.

Seluruh perhatian tertuju pada derby Ravenna dan Forli, yang digelar Minggu malam dalam rangkaian pertandingan pekan keempat belas Serie C Italia. Namun sorotan utama bukanlah persaingan antara kedua tim, melainkan penampilan peraih Ballon d'Or 2005, yang kembali ke atmosfer kompetisi di usia 46 tahun.

Sebelum laga dimulai, Ravenna mengumumkan susunan pemain intinya, dan nama Ronaldinho muncul di antara para pemain, dalam sebuah kejutan yang menggembirakan para suporter yang memadati Stadion Bruno Benelli untuk kembali menyaksikan sang legenda Brasil.

Penampilan resmi terakhir Ronaldinho terjadi dengan seragam Fluminense Brasil pada 26 September 2015, sebelum ia menjauh dari lapangan selama lebih dari 11 tahun.

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Menurut statistik jaringan "Opta", comeback-nya datang setelah 11 tahun dan 50 hari, tepatnya di usia 46 tahun dan 239 hari, dalam sebuah penampilan luar biasa yang mengembalikan namanya ke garis depan peristiwa sepakbola.

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Meski sebagian orang memandang pengumuman penampilannya sebagai sekadar langkah pemasaran untuk menarik massa, Ronaldinho mengakhiri semua keraguan dengan benar-benar masuk ke lapangan, dan mendapatkan sambutan yang luar biasa.

Bintang Brasil itu bermain di posisi sayap kiri semu, dalam skema 4-3-3 yang diterapkan Andrea Mandorlini, mantan pelatih Inter Milan, dengan memberinya kebebasan bergerak di area-area ofensif di belakang penyerang, serta memanfaatkan kemampuannya mengatur permainan di antara lini.

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Umpan matang dan gol kemenangan: sang pesulap masih hadir

Rencana awalnya adalah Ronaldinho bermain selama 30 menit, tetapi ia bertahan hingga akhir babak pertama, menuntaskan 45 menit yang sarat kenangan, meski ia membutuhkan sedikit waktu untuk masuk ke atmosfer pertandingan.

Ia baru menyentuh bola untuk pertama kalinya pada menit keenam, ketika ia mengambil eksekusi sepak pojok, sebelum secara bertahap mulai bergerak di dalam sepertiga akhir lapangan, dan mencari ruang yang tepat untuk menciptakan ancaman.

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Meski Ravenna menghadapi sejumlah kesulitan bertahan, mengingat Ronaldinho tidak dibebani peran defensif yang besar, sentuhannya yang paling menonjol muncul pada menit ke-36.

Sang pesulap Brasil ikut membangun serangan yang berakhir dengan gol, saat bola sampai ke Donati, yang melepaskan tembakan mendatar keras dari luar kotak penalti, dan bersarang di gawang Forli, memberi Ravenna keunggulan 1-0.

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Ronaldinho merayakan gol itu dengan semangat yang jelas terlihat, di tengah respons para rekan satu timnya dan suporter, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan kenikmatannya kembali ke atmosfer pertandingan resmi.

Sepanjang penampilannya, pemain itu terutama memosisikan diri di ruang-ruang antarlini, menjalankan peran pengatur serangan di belakang penyerang, serta mengeksekusi tiga sepak pojok, salah satunya nyaris berbuah gol lagi, setelah Donati melompat menyambut bola dan menanduknya ke arah gawang.

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Di akhir babak pertama, Ronaldinho meninggalkan lapangan di tengah tepuk tangan meriah dari para suporter, yang merayakan comeback-nya tanpa terlalu memedulikan hitung-hitungan pertandingan, seolah mereka telah menantikan momen itu selama bertahun-tahun.

Dida dan Serginho: kehadiran para bintang melipatgandakan perayaan

Atmosfer luar biasa itu tidak terbatas pada para suporter, sebab Stadion Bruno Benelli menyaksikan kehadiran Dida dan Serginho, dua mantan rekan setim Ronaldinho di Milan dan timnas Brasil, untuk menyaksikan kembalinya sahabat mereka ke lapangan.

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Dida memuji sambutan yang diterima bintang Brasil itu, dalam wawancaranya dengan jaringan "Sky Sport" sebelum pertandingan, menegaskan bahwa Ronaldinho layak mendapatkan seluruh penghormatan ini berkat bakat, kepribadian, dan gairah hidupnya.

Mantan kiper Milan itu berkata: "Atmosfernya luar biasa. Ia layak mendapatkan semua ini karena ia adalah pemain yang menakjubkan dan mampu menghibur kami. Dan berkat gairah hidupnya, ia juga menjadi sumber inspirasi bagi kami, para rekan setimnya."

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Dida juga menanggapi ucapan Neymar yang menyebut Ronaldinho sebagai pemain atraktif terhebat dalam sejarah sepakbola, dengan mengatakan: "Dia benar! Saya berpikir persis seperti dia."

Adapun Ronaldinho, ia mengungkapkan kebahagiaannya atas pengalaman itu dalam pernyataan kepada kanal "Sky Italia", menegaskan bahwa menit-menit itu berlalu dengan cepat seperti yang biasa ia rasakan sepanjang kariernya, dan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali lagi.

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Ia berkata: "Empat puluh lima menit itu berlalu dengan sangat cepat. Hal itu selalu seperti itu bagi saya dalam sepakbola. Apakah saya akan kembali? Saya belum tahu. Saya tidak menutup gagasan untuk kembali; hal itu tergantung pada presiden klub. Jika ia menelepon saya, maka saya akan kembali. Bermain memberi saya kebahagiaan."

Ia menambahkan: "Mengenang kembali momen-momen itu di ruang ganti, dan menghidupkan kembali pengalaman itu, adalah hal yang luar biasa. Sepakbola adalah hal terindah yang pernah saya miliki dalam hidup saya."

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Dengan demikian, 45 menit itu bukanlah sekadar penampilan sekilas Ronaldinho di Serie C Italia, melainkan sebuah perayaan atas kembalinya seorang pemain yang namanya identik dengan kesenangan dan kreativitas. Sebuah umpan matang, senyum yang akrab, dan tepuk tangan suporter yang tak berhenti: semuanya menjadi detail yang menegaskan bahwa jauhnya sang legenda dari lapangan tidak memadamkan gairahnya terhadap sepakbola, dan bahwa sebagian bintang cukup tampil beberapa menit saja untuk merebut kembali tempat mereka di ingatan para suporter.