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Al-Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Setelah cederanya sang bintang, Al Ittihad bergerak untuk merebut target Neom

Transfers
Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
Saudi Pro League
Al-Ettifaq vs Al Ittihad
Al-Ettifaq
M. Sheik
H. Al Ghamdi
Arab Saudi

Keputusan terpaksa

Persaingan antarklub Liga Roshn Arab Saudi kian memanas seiring semakin dekatnya kick-off musim baru, karena lebih dari satu klub telah bergerak untuk merampungkan transfer yang bertujuan memperkuat skuad mereka sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Sumber Sharq Al-Awsat mengungkapkan bahwa Al-Ittihad dan Neom terlibat dalam persaingan untuk merekrut gelandang Al-Ettifaq, Mukhtar Ali, selama periode transfer saat ini.

Menurut sumber tersebut, langkah Al-Ittihad datang setelah gelandang Hamed Al-Ghamdi mengalami cedera robek ligamen anterior selama pemusatan latihan di Spanyol, cedera yang akan menepikannya dari lapangan selama beberapa bulan. Hal itu mendorong manajemen klub untuk mencari pengganti secepatnya, sehingga Mukhtar Ali muncul sebagai salah satu opsi paling menonjol yang tersedia.

Di sisi lain, Neom juga terlibat dalam negosiasi dengan Al-Ettifaq untuk mendapatkan pemain yang sama, sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat skuad sebelum musim baru dimulai.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa manajemen Al-Ettifaq tidak keberatan menjual Mukhtar Ali apabila menerima tawaran finansial yang sesuai, sebagai bagian dari rencana restrukturisasi tim, dengan catatan keputusan akhir tetap bergantung pada nilai finansial dari tawaran tersebut.

Saudi Pro League
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Neom SC crest
Neom SC
NEO

Mukhtar Ali berusia 28 tahun dan memulai kariernya di akademi Chelsea, Inggris, sebelum menjalani pengalaman profesional di Belanda, kemudian pindah ke Liga Arab Saudi melalui Al-Nassr pada 2019. Ia lantas bermain untuk Al-Fateh dan Al-Taawoun, sebelum bergabung dengan Al-Ettifaq pada awal 2025 dengan kontrak berdurasi empat setengah musim.

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