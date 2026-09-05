Hansi Flick, pelatih Barcelona, membantah keraguan seputar Lamine Yamal, dan menegaskan kesiapannya untuk laga melawan Valencia mendatang di Liga Spanyol meski ada kabar yang beredar di surat kabar Spanyol tentang kemungkinan absennya.

Menurut surat kabar Spanyol, Yamal absen dari latihan kolektif Barcelona pada hari Sabtu ini, yang menimbulkan keraguan tentang kemungkinannya tampil di laga esok dalam pekan keempat.

Yamal tetap berada di dalam ruang gimnasium, sementara seluruh rekan setimnya yang tersedia menjalani latihan di bawah arahan pelatih Hansi Flick.

Ketika ditanya dalam konferensi pers tentang kondisi Yamal, Flick berkata, "Dia keluar untuk berlatih di waktu yang terlambat, tapi dia siap untuk laga esok."

Mengenai alasan ia menjalani latihan sendiri, ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "AS", "Dia mengalami benturan (cedera), dan lebih baik ia berlatih dengan ritme yang lebih rendah, tapi dia dalam kondisi ideal untuk tampil esok."

Ia menjelaskan, "Dia akan bepergian bersama kami ke Valencia. Kami akan berbicara dan memutuskan apakah ia akan tampil sebagai starter atau tidak."

Pelatih asal Jerman itu melanjutkan, "Bagi saya, penting baginya untuk bermain 90 menit dalam laga pertama kami di kandang sendiri, dan di laga terakhir ia tampil sangat baik. Dia bisa mengatur menitnya."

Barcelona berpeluang menyendiri di puncak klasemen La Liga jika menang, sebab mereka akan mencapai 12 poin, sementara koleksi poin Real Madrid terhenti di angka 9 setelah menelan kekalahan pertama musim ini di tangan Real Betis 0-1.

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