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Setelah cedera mengerikan, akankah Kvaratskhelia hadir di gala Ballon d'Or?

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
K. Kvaratskhelia
Prancis
Spanyol
Georgia

Ia akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mempertanyakan sikap bintang Paris Saint-Germain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, terkait kehadirannya di gala Ballon d'Or yang akan digelar pada Senin mendatang.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa setelah mengalami robekan ligamen anterior di lutut kanannya pada laga melawan Barcelona (4-2) kemarin, Selasa, di Liga Champions, Khvicha Kvaratskhelia kini menghadapi masa pemulihan yang panjang.

Paris Saint-Germain mengumumkan bahwa penyerang asal Georgia itu akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan, tanpa menentukan durasi absennya.

Cedera ini memunculkan pertanyaan seputar kehadirannya di gala penyerahan penghargaan Ballon d'Or yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang di London.

Kvaratskhelia merupakan salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan penghargaan individu tersebut, bersama dua rekan setimnya, Ousmane Dembele dan Fabian Ruiz, dari Paris Saint-Germain, dan ia bisa saja absen dari gala tersebut.

 Hingga saat ini, klub asal Paris itu enggan berkomentar mengenai kemungkinan partisipasi Kvaratskhelia di gala tersebut.

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