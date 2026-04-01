Setelah cedera mendadak yang dialaminya... Terungkap sikap Bergwijn terkait laga melawan Al-Hazm

Laporan media mengungkap sikap pemain sayap Al-Ittihad Jeddah asal Belanda, Steven Bergwijn, terkait partisipasinya dalam pertandingan melawan Al-Hazm di Liga Roshen Saudi, setelah cedera mendadak yang dialaminya baru-baru ini.

Al-Ittihad akan menjamu Al-Hazm pada Jumat mendatang di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, dalam rangka putaran ke-27 Liga Roshen.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Bergwijn mengalami cedera saat latihan bersama Al-Ittihad pada Minggu lalu, yang menyebabkan ia absen dalam pertandingan persahabatan melawan Al-Wehda pada hari berikutnya.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa pemain sayap asal Belanda itu menjalani latihan individu, berupa lari mengelilingi lapangan dan latihan dengan bola, guna mempersiapkannya untuk bertanding melawan Al-Hazm.

Keputusan untuk melatih Bergwijn secara individu diambil oleh staf teknis Al-Ittihad, yang dipimpin oleh pelatih asal Portugal Sergio Conceição, demi memberinya istirahat, karena khawatir cedera tersebut akan memburuk.

Winger asal Belanda itu akan kembali berlatih bersama "The Tigers" besok, Kamis, agar siap bermain melawan Al-Hazm seperti biasa.

Pemain berusia 28 tahun ini telah tampil dalam 25 pertandingan bersama tim Jeddah sejak awal musim ini di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 4 assist.