Pemeriksaan awal yang dijalani Fede Valverde, bintang Real Madrid, menepis kemungkinan ia mengalami cedera serius seusai laga El Clasico melawan Barcelona.

Hal itu terjadi meski Valverde mengalami nyeri pada otot bagian belakang paha yang memaksanya meninggalkan lapangan.

Real Madrid meraih kemenangan di El Clasico yang digelar di Stadion Spotify Camp Nou, tetapi kemungkinan Valverde mengalami cedera menjadi satu-satunya catatan negatif dalam lawatan tim Kerajaan ke Barcelona.

José Mourinho, pelatih kepala tim tersebut, mengakui dalam konferensi pers bahwa pemain asal Uruguay itu bermain lebih dari 40 menit dalam kondisi mengalami cedera, sebelum akhirnya digantikan oleh Dumfries.

Menurut laporan surat kabar Inggris "The Athletic", pemeriksaan awal yang dijalani Valverde di kompleks olahraga kota Valdebebas mengungkapkan bahwa ia tidak mengalami cedera serius apa pun.

Meski demikian, sang pemain menjalani 40 menit terakhir sambil merasakan nyeri pada otot bagian belakang paha, akibat salah satu momen selama laga El Clasico.

Rencana pelatih asal Portugal itu adalah memantau perkembangan kondisi Valverde dalam beberapa hari ke depan, dengan mengistirahatkannya saat melawan Racing Santander, pada pertandingan liga berikutnya tim tersebut, jika ia belum pulih sepenuhnya hingga 100%.

Mengandalkan Valverde di posisi bek kanan memberikan Mourinho versi terbaik dari timnya, karena opsi ini memungkinkannya memainkan Arda Güler dalam susunan pemain utama, sekaligus memperkuat kemampuan mental dan teknis lini tengah.

Karena alasan itulah, tim pelatih memantau perkembangan kondisi pemain asal Uruguay tersebut dengan perhatian khusus.

Pentingnya Valverde tidak terbatas pada apa yang ia berikan dengan bola saja, tetapi kemampuan fisik dan pergerakannya yang terus-menerus di sisi kanan memberikan tim keseimbangan yang tidak mampu mereka capai pada periode-periode sebelumnya.

Apabila Valverde tidak pulih dengan cara yang memungkinkannya tampil melawan Racing Santander, Mourinho harus meninjau kembali cara bermain timnya.

Denzel Dumfries tampaknya menjadi opsi paling logis untuk menggantikannya, setelah ia memang telah tampil sebagai penggantinya selama laga El Clasico.

Namun, mengandalkan bek kanan konvensional akan membuat pelatih asal Portugal itu kehilangan satu pemain tambahan di lini tengah, opsi yang telah membuktikan efektivitasnya selama pertandingan-pertandingan terakhir.

Real Madrid lebih memilih untuk tidak mengambil risiko terhadap kondisi Valverde, di tengah agenda sulit yang akan datang, dengan masih berlangsungnya persaingan untuk gelar Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa, selain posisi penting sang pemain di dalam ruang ganti tim.

Niat klub adalah mengatur menit bermain Valverde dan mengistirahatkannya bila diperlukan, untuk menghindari nyeri yang ia alami berubah menjadi cedera yang lebih serius yang dapat menjauhkannya dari lapangan dalam waktu yang lebih lama.

Kemungkinan tampilnya Valverde pada pertandingan berikutnya akan ditentukan berdasarkan sejauh mana responsnya selama latihan pekan ini.



