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Bintang asal Uruguay, Fede Valverde, telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Kontraknya saat ini, yang mengikatnya dengan klub hingga 2029, akan diperpanjang sehingga berlaku sampai 2031.

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Menurut surat kabar AS, langkah ini menegaskan tekad Real Madrid untuk mempertahankan Fede Valverde, yang kini berusia 28 tahun.

Valverde baru berusia 18 tahun ketika tiba di Real Madrid dari Penarol sebagai talenta yang menjanjikan.

Kesepakatan ini datang sebagai ganjaran atas perjalanan kariernya, performanya, perkembangannya, serta kemampuannya untuk bersinar di berbagai posisi, hal-hal yang sangat dihargai di dalam klub.

Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen besar dari sang pemain, yang di luar beberapa situasi di masa lalu, menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi secara wajar di posisi bek kanan ketika pelatih Jose Mourinho menilai bahwa menempatkannya di posisi tersebut memberi tim dorongan lebih besar dan meningkatkan performa rekan-rekannya.

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Karena itulah, kesepakatan ini tidak hanya sebatas perpanjangan durasi kontrak, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih penting dan mendasar.

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Aspek finansial juga mendapat perhatian besar, sebab Valverde akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad.

Real Madrid sudah mengumumkan dua perpanjangan kontrak pertama, yakni milik Arda Guler dan Aurelien Tchouameni, sementara perpanjangan lainnya masih dalam proses. Seperti diungkapkan AS dalam laporan-laporan sebelumnya, hal itu menyangkut Jude Bellingham, Thibaut Courtois, dan Brahim Diaz.

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Semua kesepakatan tersebut tampaknya sudah rampung dan hanya tinggal sentuhan akhir untuk menjadikannya resmi. Hal yang sama juga berlaku bagi Fede Valverde, yang pengumuman perpanjangan kontraknya tidak akan lama lagi. Itulah rencana yang telah disusun.

Ini merupakan kepingan baru untuk memperkokoh fondasi tim yang semakin kuat dan stabil, dengan masa kini yang terus menanjak dan masa depan yang terjamin. Valverde akan menjadi salah satu pilar utama di masa depan tersebut, peran yang sebenarnya sudah ia jalankan selama bertahun-tahun.

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Fede Valverde merupakan pemain keempat dengan menit bermain terbanyak di bawah asuhan Mourinho, dengan total 1.184 menit.

Pelatih asal Portugal itu tidak terlalu mempersoalkan posisi yang ditempati pemain asal Uruguay tersebut, melainkan lebih memperhatikan jati dirinya dan apa yang ia berikan di lapangan.

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"Saya melihat Valverde sebagai pemain yang sangat penting bagi tim. Fakta bahwa ia adalah kapten Real Madrid membuatnya memandang orang-orang di sekitarnya dengan cara yang berbeda," ujar Mourinho.

"Ketika Anda menjadi kapten, Anda harus berbeda dari diri Anda sebelum menjadi kapten; tanggung jawabnya berbeda. Saya yakin tanggung jawab ini akan membuatnya bersedia bermain sebagai bek kiri jika memang diperlukan," lanjutnya.

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Itulah pernyataan Mourinho menjelang laga melawan AEK Athens, pada saat penempatan Valverde di posisi bek mulai berubah dari sekadar situasi darurat menjadi hal yang lazim dalam pertandingan-pertandingan besar.

Dari pernyataan Mourinho, beralih ke kata-kata Fede Valverde sendiri. Ungkapan yang paling menggambarkan perasaannya barangkali adalah ucapannya: "Saya suka cara pelatih memperlakukan kami dan cara ia memperlakukan saya. Sebagai kapten, saya berusaha memberikan yang terbaik agar rekan-rekan saya berada dalam kondisi baik, begitu pula staf pelatih."

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Valverde kini hampir selalu menjadi salah satu pemain yang dipilih untuk berbicara di hadapan media, dan hal itu bukan kebetulan.

Pujiannya terhadap pelatih asal Portugal itu juga bukan kebetulan. Ada keselarasan di antara keduanya, sama seperti adanya kesepahaman antara sang pemain dan Real Madrid selama negosiasi perpanjangan kontrak.

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Valverde merasakan dukungan Mourinho, dan pelatih asal Portugal itu menghargai komitmennya. Hal ini terlihat di depan publik, tetapi juga nyata di lingkungan internal klub.

Entah bermain di lini tengah, tempat ia tampil dalam 11 dari 15 pertandingan, atau di sisi kanan, tempat ia menjalani empat pertandingan lainnya dan posisi yang kian ia kuasai, ia tetap selalu hadir di lapangan.

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Tiga gol Valverde musim ini hanya dilampaui oleh Kylian Mbappe, yang mencetak 17 gol, Jude Bellingham dengan lima gol, serta Diomande dan Arda Guler yang masing-masing mengoleksi empat gol. Perlu dicatat, semua gol Valverde bersifat menentukan dan berkontribusi pada tiga kemenangan.