Beberapa sumber jurnalistik memastikan bahwa bintang asal Kroasia, Luka Modric, bersiap menandatangani kontrak baru berdurasi satu musim dengan klub Italia, Milan, hanya beberapa pekan sebelum ia menginjak usia empat puluh satu tahun.

Sebelum tampil di ajang Piala Dunia 2026, sang kapten Kroasia sempat mengisyaratkan belum menentukan tujuan berikutnya serta kemungkinan menggantung sepatunya dan pensiun total dari lapangan. Namun, ia mengambil keputusan bukan hanya untuk melanjutkan kariernya di lapangan hijau, melainkan terus memberikan yang terbaik di level tertinggi di dalam tembok Stadion "San Siro".

Berbagai laporan menyebutkan bahwa penandatanganan resmi kontrak baru tersebut akan berlaku hingga musim panas 2027, dan kemungkinan besar akan diresmikan dalam pekan ini. Jaringan MilanNews dan jurnalis spesialis bursa transfer Fabrizio Romano memastikan telah tercapai kesepakatan penuh antara kedua belah pihak, dan yang tersisa hanyalah sentuhan akhir serta penandatanganan resmi.

Modric diperkirakan akan menerima gaji tahunan senilai 3,5 juta euro, ditambah dengan insentif dan bonus yang terkait dengan penampilan.

Perlu diketahui bahwa Modric bergabung dengan barisan "Rossoneri" pada musim panas lalu melalui transfer bebas setelah menjalani perjalanan karier yang penuh pencapaian bersama Real Madrid, serta pengalaman-pengalaman menonjol sebelumnya bersama Tottenham Hotspur dan Dinamo Zagreb.

Bintang Kroasia tersebut telah menjalani 37 pertandingan bersama Milan pada musim pertamanya, mencetak dua gol dan memberikan tiga assist. Meski sempat mengalami cedera patah tulang pipi yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan, ia kembali ke lapangan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan untuk memperkuat barisan timnya.