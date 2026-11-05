Timnas Maroko kembali menelan pukulan dalam upaya menggaet talenta berkewarganegaraan ganda, setelah Wael Mohya, gelandang Borussia Monchengladbach, memilih untuk membela timnas Jerman, menyusul pemanggilannya untuk pertama kali ke tim senior yang dinakhodai pelatih Jurgen Klopp.

Klopp mengumumkan, hari Kamis ini, skuad Jerman untuk persiapan menghadapi laga-laga UEFA Nations League, yang menyaksikan masuknya Mohya, yang berusia 17 tahun, bersama sejumlah talenta muda, sebagai bagian dari upaya sang pelatih untuk meremajakan timnas dan memberi kesempatan kepada nama-nama yang sedang menanjak.

Mohya, yang lahir di kota Mettmann dekat Dusseldorf dari kedua orang tua berkebangsaan Maroko, merupakan salah satu talenta menanjak paling menonjol dalam sepak bola Jerman, setelah menarik perhatian dengan penampilannya bersama Monchengladbach, dan berhasil mencetak dua gol beruntun di Liga Jerman meski timnya mengawali musim ini dengan sulit.

Klopp Menangkan Perebutan dengan Maroko

Pemanggilan Mohya bukanlah sebuah kejutan dari sisi teknis, mengingat kekaguman Klopp yang jelas terhadap potensi sang pemain, namun langkah itu menjadi kekecewaan bagi Federasi Sepak Bola Maroko, yang berupaya meyakinkannya untuk membela Maroko selama periode terakhir.

Menurut laporan situs "Afrik Foot", tim pelatih timnas Maroko yang dipimpin Mohamed Ouahbi baru-baru ini menjalin kontak dengan sang pemain, dalam upaya memasukkannya ke daftar pemusatan latihan November, akan tetapi Mohya meminta waktu untuk berpikir, tanpa menutup pintu bagi timnas Maroko.

Meski demikian, indikasi-indikasi yang datang dari lingkungan sekitar sang pemain mengisyaratkan kecenderungannya memilih Jerman, sebelum Klopp turun ke meja negosiasi dan melakukan pembicaraan pribadi dengan talenta muda tersebut untuk menjelaskan proyeknya serta meyakinkannya menjalani pengalaman internasional bersama timnas Jerman.

Pemanggilan Mohya menjadi puncak dari perkembangannya yang mencolok, terlebih ia memiliki pengalaman sebelumnya bersama timnas Jerman kelompok usia, selain penampilannya yang istimewa di Liga Jerman meski usianya masih muda.

Klopp Jelaskan Alasan Pemanggilan Mohya

Di sisi lain, Klopp tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap kemampuan pemain Monchengladbach itu, seraya menegaskan bahwa pemanggilannya merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk membangun masa depan timnas Jerman.

Pelatih asal Jerman itu berkata tentang sang pemain: "Ini adalah salah satu kasus di mana kamu harus benar-benar memberi perhatian. Tidak banyak pemain berusia 17 tahun yang saat ini tampil di Liga Jerman, dan itu sendiri sudah merupakan pencapaian luar biasa. Namun ia tidak sekadar tampil, melainkan tampil dengan level yang sangat bagus".

Ia menambahkan, seperti dilansir surat kabar "Marca": "Saya menjalin kontak dengannya dan keluarganya, dan kami berbicara mengenai cara yang ingin kami tempuh dalam menangani hal ini. Saya benar-benar tertarik untuk membangun masa depan bersama para pemain ini, di antaranya Wael, tanpa memberikan janji apa pun atau semacamnya".

Klopp menjelaskan bahwa keberadaan Mohya di pemusatan latihan merupakan kesempatan untuk menimba pengalaman dan mengenal dari dekat atmosfer tim senior, seraya berkata: "Kami sepakat memasukkannya terutama agar ia menjalani pengalaman itu. Penting baginya untuk merasakan sendiri sesi-sesi latihan ketika kesempatan ini tersedia untuknya".

Ia menekankan bahwa kelanjutan sang pemain bersama timnas akan tetap bergantung pada level dan perilakunya, di dalam maupun di luar lapangan, sebelum bergurau kepadanya dengan berkata: "Saya tidak sepercaya diri dirinya saat saya berusia tujuh belas tahun, tetapi saya juga tidak sebagus dirinya di usia itu!".

Pukulan Kedua Setelah Younes Bentaleb

Pemilihan Mohya ini mengingatkan kembali pada kasus Younes Bentaleb, penyerang Eintracht Frankfurt, yang lebih memilih membela Jerman pada September lalu, setelah Federasi Sepak Bola Maroko berupaya menggaetnya.

Menurut laporan tersebut, Klopp juga memainkan peran berpengaruh dalam keputusan Bentaleb, yang sebelumnya membenarkan pilihannya dengan berkata: "Ketika Klopp meneleponmu, kamu harus pergi".

Dengan demikian, Maroko kehilangan kesempatan menggaet talenta baru berdarah Maroko ke tangan Jerman, dalam periode yang singkat, setelah skenario itu berulang dengan pemain-pemain yang coba diyakinkan Federasi Sepak Bola Maroko untuk mengenakan seragam Maroko.