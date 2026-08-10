Sebuah laporan Turki menyoroti dampak besar yang ditimbulkan oleh kepindahan Mohamed Salah ke Trabzonspor, seraya menyebutkan bahwa transfer tersebut tidak hanya menarik perhatian di dalam Turki, melainkan juga kembali menyoroti kehadiran basis penggemar bintang Mesir itu di berbagai platform media sosial.

Surat kabar "61 Saat" menyebutkan bahwa Salah menempati peringkat ketujuh dalam daftar pesepak bola dengan pengikut terbanyak di dunia melalui berbagai platform media sosial, dengan total mencapai 106 juta pengikut.

Daftar tersebut dipuncaki oleh bintang Portugal Cristiano Ronaldo, pemain Al Nassr Saudi yang bertengger di puncak dengan selisih sangat besar dari pesaing terdekatnya, setelah total jumlah pengikutnya mencapai 964 juta, disusul pemain Argentina Lionel Messi dengan 633 juta pengikut.

Pemain Brasil Neymar berada di peringkat ketiga dengan 398 juta pengikut, sementara pemain Prancis Kylian Mbappe menempati peringkat keempat dengan 178 juta.

Daftar tersebut juga mencakup pemain Prancis Karim Benzema, pemain Al Hilal, di peringkat kelima dengan 139 juta pengikut, dan pemain Norwegia Erling Haaland di peringkat keenam dengan 115 juta, sebelum Mohamed Salah yang menempati peringkat ketujuh.

Pemain Kolombia James Rodriguez berada di peringkat kedelapan dengan 100 juta pengikut, disusul pemain Prancis Paul Pogba dengan 95 juta, sementara pemain Brasil Vinicius Junior melengkapi daftar sepuluh besar dengan 91 juta pengikut.

Salah mendongkrak nilai Trabzonspor

Surat kabar Turki itu menyebutkan bahwa kepindahan Salah ke Trabzonspor memberikan dorongan besar bagi klub tersebut di level penyebaran global, mengingat popularitas besar yang dimiliki pemain Mesir itu, khususnya di kawasan Arab dan Eropa.

Transfer ini dipandang sebagai salah satu langkah paling menonjol yang dapat memperkuat kehadiran global klub Turki tersebut, karena dampak Salah tidak terbatas pada aspek teknis di dalam lapangan, melainkan meluas ke nilai pemasaran dan basis penggemar klub melalui platform media sosial.

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