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VfL Wolfsburg v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah Amoura: Nice mendatangkan pemain baru asal Aljazair

Transfers
Nice vs Le Mans
Nice
Le Mans
Ligue 1
A. Ben Idder
M. Amoura
Prancis
Aljazair

menghadapi Mali yang lemah

Nice mengumumkan pada Selasa hari ini bahwa mereka resmi merekrut seorang pemain asal Aljazair, yang menjadi transfer ketujuh klub Prancis tersebut musim panas ini.

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Nice mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa mereka merekrut Abdelhak Benaider (19 tahun), yang datang dari klub Paradou.

 Bintang muda Aljazair tersebut menandatangani kontrak selama lima tahun dengan klub Prancis itu.

 Benaider menjadi transfer ketujuh klub selama periode bursa transfer musim panas, setelah Jonathan Clauss, Nathan Ngoumou, Laurent Abergel, Axel Witsel, Mohamed Amoura, dan Elye Wahi.

Menurut situs "Foot Mercato", klub Prancis tersebut, dengan sumber dayanya yang terbatas, membayar sekitar 300 ribu euro untuk merampungkan transfer ini.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Perlu diketahui bahwa Nice baru-baru ini mengumumkan perekrutan pemain Aljazair Mohamed Amine Amoura yang datang dari klub Jerman Wolfsburg dengan status pinjaman.



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