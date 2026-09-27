Atletico Madrid belum menutup lembaran derbi melawan Real Madrid meski sudah berlalu beberapa hari sejak duel yang menegangkan itu, karena pernyataan para pemain klub masih menyampaikan pesan-pesan jelas terkait protes klub ibu kota atas keputusan wasit, terutama kritikan dari sang pelatih Jose Mourinho.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Alex Baena, pemain Atletico Madrid, mengungkapkan sikap ruang ganti timnya terhadap kontroversi yang mengiringi kemenangan Los Rojiblancos dengan skor 2-1, dengan menilai bahwa keributan yang dibuat Real Madrid seputar wasit mencerminkan ketidakmampuan menerima kekalahan.

Baena berkata sebelum tampil bersama timnas Spanyol melawan Inggris, dalam pertandingan yang ia jalani sebagai pemain pengganti: "Saya rasa mereka mengeluh karena mereka kalah. Kalau yang terjadi sebaliknya, tidak akan ada semua kontroversi soal wasit ini. Ketika Real Madrid kalah dari Atletico, mereka mencoba mencari hal-hal lain untuk dibicarakan alih-alih fokus pada pertandingan."

Baena tidak berhenti pada kritikan terhadap Real Madrid, tetapi ia mengarahkan sasarannya langsung kepada Mourinho, dengan menilai bahwa konferensi pers yang digelar sang pelatih usai derbi, di mana ia memaparkan sejumlah kasus perwasitan, tidak lebih dari sekadar reaksi atas kekalahan.

Ia berkata: "Saya rasa itu pasti semacam luapan amarah, karena cara ia tampil dalam konferensi pers, dengan potongan-potongan kertas berwarna, terlihat demikian, dan itu menjadi bukti bahwa ia tidak tahu cara menerima kekalahan."









Ruang ganti Atletico menilai penampilan wasit Ortiz Arias dapat diperdebatkan dalam beberapa kasus, tetapi mereka menolak mereduksi seluruh pertandingan menjadi sekadar keputusan-keputusan wasit, terlebih tim bermain dalam beberapa periode dengan keunggulan jumlah pemain lawan dan meyakini bahwa mereka adalah pihak yang lebih baik serta layak menang.

Menurut "Marca", Atletico tidak memahami alasan besarnya kritikan yang datang dari Real Madrid, terutama karena para pemain tim mengingat duel-duel derbi sebelumnya yang menyaksikan keputusan-keputusan wasit yang dinilai klub merugikan mereka, di antaranya kasus kartu merah Dani Ceballos dan Angel Correa.

Oleh karena itu, para pemain Atletico menilai bahwa apa yang terjadi dalam derbi terakhir tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang kontroversi perwasitan antara kedua rival. Sebagian anggota tim merangkum sikap mereka dengan kalimat: "Mereka tidak terbiasa hal itu terjadi pada mereka", sebagai isyarat terhadap perasaan tim-tim yang menghadapi Real Madrid, terutama di Stadion Santiago Bernabeu, bahwa mereka mengalami keputusan-keputusan wasit yang kontroversial.

Meski ketegangan masih berlanjut, Atletico berharap dampak derbi ini tidak merembet ke duel-duel mendatang antara kedua tim, karena masih ada satu pertemuan lagi di La Liga di Stadion Santiago Bernabeu, dengan kemungkinan bentrokan di antara keduanya terulang kembali di Copa del Rey, Liga Champions Eropa, atau Piala Super Spanyol.