Klub Diriyah mengumumkan perekrutan seorang penjaga gawang baru dari ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, meski sebelumnya telah merekrut kiper lain, yakni Amine Bukhari.

Klub Diriyah sebelumnya telah mengumumkan, dua hari lalu pada hari Kamis, perekrutan kiper Amine Bukhari dalam kesepakatan transfer bebas, setelah kontraknya dengan klub sebelumnya, Al-Fateh, berakhir.

Sekitar 24 jam kemudian, klub Diriyah mengumumkan, melalui akun resminya di situs "X", perekrutan kiper baru, yakni pemain Bosnia Nikola Vasilj, dalam kesepakatan transfer bebas, setelah kontraknya dengan klub Jerman sebelumnya, St. Pauli, berakhir.

Vasilj menjadi rekrutan kelima Diriyah selama periode transfer musim panas ini, setelah Amine Bukhari dari Al-Fateh, Said Al-Rabie dari Al-Akhdoud, Hattan Bahebri dari Al-Kholood, dan pemain Senegal Clayton Diandy dari Aris Thessaloniki dari Yunani.

Vasilj memiliki perjalanan karier yang mengesankan, di mana ia bermain untuk banyak klub Bosnia, sebelum pindah ke Nurnberg dari Jerman, Zorya Luhansk dari Ukraina, dan terakhir St. Pauli yang ia bawa promosi ke Liga Jerman.

Pemain berusia 30 tahun ini juga menjadi kiper utama timnas Bosnia di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan membawanya lolos ke babak 32 besar, namun gawangnya kebobolan 8 gol dalam 4 pertandingan, dengan rata-rata dua gol setiap pertandingan.