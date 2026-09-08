Setelah Ajax - PSV, Pol van Boekel juga jadi sorotan di Liga Champions

Terjadi kehebohan pada babak kedua FC Porto - Manchester City (0-2). Siku Marc Guéhi ke wajah Gabri Veiga luput dari hukuman, sehingga kritik diarahkan kepada VAR Pol van Boekel.

Bek Manchester City itu mengenai wajah pemain FC Porto dengan lengannya saat berduel. Wasit Szymon Marciniak membiarkan insiden itu tanpa hukuman dan juga tidak dipanggil ke pinggir lapangan oleh Van Boekel untuk memeriksa kejadian tersebut di layar di sisi lapangan.

Veiga sempat terpukul oleh benturan itu dan harus menepi untuk mendapat perawatan medis. Gelandang Spanyol yang bermain di Portugal itu tidak perlu diganti.

Pelatih Porto Francesco Farioli berdiri di tepi lapangan dengan tangan terangkat, mempertanyakan mengapa Guéhi tidak dihukum oleh perangkat pertandingan. Kemarahan juga terlihat dari para pemain dan suporter klub tuan rumah.

Akhir pekan lalu, kritik juga diarahkan kepada Van Boekel. Sebagai VAR, ia tidak memanggil wasit Sander van der Eijk ke pinggir lapangan setelah tekel Ruben van Bommel terhadap Aaron Bouwman.

Mike Verweij dari De Telegraaf melaporkan pada Senin bahwa Van Boekel menuju masa pensiunnya. "Menurut saya, rencananya dia berhenti pada Desember atau Januari. Ada sedikit perdebatan apakah mereka harus lanjut dengannya atau tidak. Tapi kalau begitu, Anda tidak boleh terlalu sering mengambil keputusan seperti ini, atau sebenarnya lupa mengambilnya," demikian bunyinya di Kick-Off.