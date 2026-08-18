Pelatih kepala Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, memastikan situasi kiper Senegal miliknya, Edouard Mendy, terkait kembalinya ke pertandingan tim dalam waktu dekat, setelah absen panjang dari lapangan akibat cedera.

Mendy absen dalam dua laga pertama Al Ahli pada musim ini, saat kemenangan atas Al Diriyah dengan skor tanpa balas, pada pekan pertama Liga Roshn, kemudian atas Al Anwar dengan skor 2-1, pada babak 32 besar Piala Raja Salman.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Pusic telah memutuskan untuk menurunkan Mendy sebagai pemain inti, pada pertandingan mendatang melawan Abha, sehingga menjadi laga pertamanya bersama Al Ahli pada musim baru.

Al Ahli akan menjamu Abha, tim yang baru promosi ke Liga Roshn, pada hari Sabtu mendatang, di Stadion Al Inmaa, Jeddah, pada pekan kedua kompetisi.

Sejumlah laporan pers sebelumnya telah menegaskan kesiapan Mendy untuk tampil dalam pertandingan melawan Al Anwar, kemarin Senin, namun surat kabar tersebut mengungkap keinginan Pusic untuk memberikan waktu istirahat lebih kepada kiper Senegal itu.

Mendy mengalami cedera keseleo pada lutut saat tampil bersama Timnas Senegal dalam pertandingan melawan Norwegia, pada pekan kedua babak fase grup Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga absen dari lapangan sejak saat itu.

Perlu dicatat bahwa Mendy dianggap sebagai kapten tim asal Jeddah tersebut saat ini, di mana ia bermain untuk klub itu sejak musim panas 2023, ketika bergabung ke skuad mereka dari Chelsea, dan turut berkontribusi mengantarkan tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali, serta Piala Super Saudi.